儲第一桶金的4條實用秘訣

要儲第一桶金必須要有心堅持，而適當的方法也是不可缺少的。以下4點可助你及早實現目標。

1. 一切都放在自動操作上

當你實際上「被逼」這樣做時，儲錢會變得容易很多。實現這一目標的方法，是設置一些自動儲蓄及投資項目。首先，你可以安排每月將人工的一部分從出糧帳戶自動轉移到儲蓄帳戶或者作為每月儲蓄計劃的扣款帳戶，這種安排會令你花費得來不易的金錢的機會降低。先投資後消費是幫你實現快速儲蓄的重要方法。

2. 設定合理的目標

如果你通常每月節省500元至1,000元來儲蓄，你就不能指望自己突然開始每月節省到2,000元。成功儲蓄的很大一部分是設定合理的期望。在此示例中，從每月儲蓄目標1,300元或1,500元開始可能會更好。這樣你就不太可能失敗、灰心和停止嘗試。

3. 一次減少一筆費用

有些人決定認真考慮儲錢，然後大舉削減開支。這可能在短期內有效，但從長遠來看，削減所有較高消費是不可持續的。幾個月後，你可能會失守承諾並放棄。更好的方法是一次處理一個支出類別，例如今個月先減少外賣，下個月減少買衫的花費，之後一個月再取消你很少使用的串流訂閱服務。如果你逐步去實行這些措施，那麼你不太可能感到不知所措，這意味着隨着時間的流逝，你繼續努力的可能性更大。

最後，你或會發現簡約的生活也沒有甚麼不好，而且習慣了相對簡約的生活，對未來退休儲備的要求也會相應下降。

4. 存起所有意外之財

你在一年中很可能會獲得一些日常工作收入以外的財富。例如你或會因工作上的努力而獲得豐厚的年終花紅。無論額外之財是來自哪種方式，多餘的現金都可以作為增加儲蓄的主要來源，因此請抑制花費的衝動。

大家亦要學懂面對現實，儲錢通常不如花錢好玩。但是，如果你不積累一些積蓄，則可能在遇到一些重大的財務難題時變得無力招架。因為如果你沒有足以應付日常生活3至6個月的應急基金，遇上突發的財務支出，你有承擔債務的風險。

你也可能會錯過自己想要的機會，例如買房。因此，即使要在此過程中放棄一些東西，也值得敦促自己儲蓄。實際上，一旦你的財務狀況達到了更健康的水平，你可能會發現它帶來的安心功能將遠遠超過您為實現目標而付出的犧牲。

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