▲ 【退休規劃】50歲冀「以租養租」換更好居住環境 專家：需考慮會持續多久

「以租養租」的情況屢見不鮮，不少人會把物業放租，再租單位自住，希望可以改善居住環境。有網民臨近退休年齡，冀家人有更好的居住環境，有意出租自住單位，每月多付2至3萬元租住新單位。不過，該網民擔心自己的想法不務實，更影響日後退休生活，故想尋求他人的意見。

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有網民在討論區發文指，自己年屆50歲，並育有兩名20多歲的子女。希望為家人帶來更好的居住環境，故打算出租港島區實用面積894呎的單位，改為租住大坑1,200至1,500呎的單位。事主預料單位出租後，每月可收取約3萬元的租金，再補貼2至3萬元租住新單位。

【網民意見】

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認可財務策劃師（CFP）李明正指，由於資料不充足，未知事主的退休準備如何，若該網民收入高，想換更好的居住環境也是無可厚非的。但是，假若該網民的收入並不豐裕，每月要增加3萬元的開支，對臨屆退休年齡的他來說會是壓力。

另外，李明正提到，要考慮這個情況會持續多久，因為該網民子女約20多歲，10年後可能會結婚、搬出去住。網民就要考慮這個單位是兩家人一起住，還是子女日後會搬出去。

考慮子女會否幫忙分擔租金

他續指，若子女只是住一段短時間，很快會搬出去住，這個支出只需維持3至5年，該網民就會搬回原址單位，損失並不算大。若網民的退休資產充足，可能對其退休影響不大；若退休資產不充足，這個方法未必值得考慮。

此外，李明正亦提及，當子女出社會工作後，若是可以幫忙分擔租金，就會減輕事主的壓力，亦可以把部分的收入撥作退休準備。

收入改為房屋津貼 減稅項支出

不過，有網民亦提到，事主「以租養租」的話，需要繳交物業稅，令支出增加。李明正表示，如果打算「以租養租」，員工可以與公司商討，減少支薪，把部分的收入用作房屋津貼，從而減少稅項支出。

責任編輯︰曹佩鈞

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