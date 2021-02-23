疫情持續多時，不少人連衣食住行也擔心，那一邊廂有個富三代出100萬要打另一個人，還貼上100萬現金與名錶，是否折墮了點？

鍾培生出100萬要打林作，一個百億富三代，一個經常發表偉論的KOL，整件事趣味十足，林作好似已經應戰，有好戲睇。

全城花生，作為花生友之一，有好戲睇當然開心，又不太關自己事，拳賽誰勝誰負，無所謂啦。

不過整件事看來都頗折墮，首先，100萬一場比試，就算林作輸掉，也只是被毆一場。明明心中不喜歡林作，但卻出價一百萬去隻揪？代表林作值這個價？有資格賺這筆錢？

【放假就真係放假？按此】

100萬可以做很多事情了，可能有人為十萬八萬去打人，甚至殺人，可能有人扮被車撞只為三兩千。但這位富三代偏偏送錢予林作，實在令一眾為錢賣命者眼紅。大概富三代對金錢的理解不同，100萬對他來說只是零錢，這正是折墮之所在。

何解要選林作呢？衰人？又不算最衰。但偏偏選中林作，因為他夠出位？因為他夠爆？這代表富三代想紅？想多Like？所以跟這人混一混，吸睛嗎？Make noise嗎？

【網傳兩張圖有何啟示？按此】

都似，他搞Youtube channel，又話每年回饋網友都花過百萬，看來這只是他的一種宣傳。感覺上，富三代搞甚麼都是用錢搞掂。我本來也有訂閱他的Channel，亦感覺他說話正路，但原來他的觀念是這樣子，始終太有錢，難免離地。

選了林作，正正被他惡搞。幾天內林作已經連環發了多個帖，加上傳媒大肆報道，把這事件推至高峰。其實這也可預期，因為這伙子極之目標為本（吸睛），有明星去世都多次借題發揮，連自己婚事與母子關係都搞至全城關注，富三代還與他混，好難再清高。

100萬用作慈善更有意義

今天失業率7%，剛看了電視專題報道，有個別行業失業率高見近20%，不少人被裁後三餐不得溫飽，只能到議員辦事處做義工後取個飯盒。疫情持續多時，不少人連衣食住行也擔心，那一邊廂有個富三代出100萬要打另一個人，還貼上100萬現金與名錶，是否折墮了點？

有無機會……拳賽照打，各人拿100萬出來，打贏打輸也好，都全捐到明哥飯店，派飯予露宿者及有需要人士，整件事可以花生得來又有點意義。

【本文獲作者止凡授權轉載】

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