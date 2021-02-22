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【新冠疫苗】蘇黎世推免費新冠疫苗保障　因不良反應住院可獲8,000元津貼

保險保障 15:38 2021/02/22

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【新冠疫苗】蘇黎世推免費新冠疫苗保障　因不良反應住院可獲8,000元津貼

蘇黎世保險宣布推出新冠肺炎疫苗保障，由即日起至2021年3月31日，成功投保「自選家居」保險計劃或「樂在人生」個人意外保險計劃的客戶，毋須額外登記，即免費獲享一年新冠肺炎疫苗保障。

同住家人亦可獲保障

在推廣期內，年齡介乎18至70歲，現居於香港並持有有效香港身分證，並成功投保「自選家居」保險計劃或「樂在人生」個人意外保險計劃的客戶，可獲一年免費新冠肺炎疫苗保障。與投保人居住於同一地址內，年齡介乎15日至70歲的家庭成員亦可獲得保障，最多6名。

是次保障適用於香港醫院、醫生診所或香港境內其他場地接種獲香港政府認可並由註冊醫生處方的新冠疫苗。若投保人或家庭成員於接種新冠疫苗後30日內，因接種疫苗後的不良反應而需要住院治療，每名合資格人士可獲一次性8,000港元的住院現金津貼。

【2月23日起可網上預約　新冠肺炎疫苗接種計劃懶人包：按此

另外，若投保人或家庭成員於接種最後一劑新冠疫苗後3個月內確診新冠肺炎並需住院，每名合資格人士可獲一次性2萬港元的現金津貼。

若投保人或家庭成員於接種疫苗後30日內因接種疫苗後出現不良反應而死亡，或於接種最後一劑新冠疫苗後3個月內確診新冠肺炎而身故，每名合資格人士可獲一筆過20萬港元的身故恩恤金。

 

責任編輯︰曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝＝

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欄名 : 保險百科

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