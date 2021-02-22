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耀才調查：九成半受訪散戶去年抽新股「有斬獲」

精明理財 17:52 2021/02/22

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港股自去年第四季起，從24000點水平附近展開新一輪升浪，在北水猛力灌溉下，港股交投暢旺，日均金額更衝破3,000億港元。市場氣氛呈強，耀才證券 （01428） 於去年12月底至今年1月底期間，進行一項散戶對「2020年的投資總結及對2021年港股前景」的問卷調查，共收集逾1800份有效問卷，探討股民對後市去向的睇法。

調查結果顯示，2020年散戶的整體投資回報表現，約46%的受訪散戶獲利一般，平均賺幅少於一成；36%的受訪散戶表示回報理想，平均賺幅達一成至三成。被問到2020年投資獲利最多的板塊，約37%的受訪散戶表示「科技股帶來的利潤最豐厚」，而投資在新經濟股及醫藥股中得益最高的散戶則各佔約一成，相信是因為受疫情帶動「宅經濟」及網購等，大眾日益依賴智能電話、電腦及互聯網，而投資者亦憧憬疫苗研發成功，從而令科技、新經濟及醫藥板塊成熱炒概念，表現一枝獨秀。

圖片來源：耀才證券「2020年的投資總結及對2021年港股前景」問卷調查

受惠於中概股回流赴港上市潮，去年的新股市場認購氣氛熾熱，參與認購新股的散戶急劇增加。是次民意調查亦有訪問散戶在新股市場的投資表現，調查發現，成功認購新股的受訪散戶當中，佔95%在新股市場中「有斬獲」，78%的受訪散戶表示投資新股平均回報率亦達三成或以下，其中獲利最高的首五大新股包括：京東健康 （06618） 、泡泡瑪特 （09992） 、京東集團－SW （09618） 、思摩爾 （06969） 及華潤萬象生活 （01209） 。僅一成受訪散戶表示沒有抽新股或未能中簽。

圖片來源：耀才證券「2020年的投資總結及對2021年港股前景」問卷調查

是次調查，散戶對2021年港股走勢看法傾向樂觀。逾七成受訪散戶預期今年港股企穩在28000點以上，僅有5%的受訪散戶睇淡大市。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬預期，資金流向股市暫時仍會保持，對今年股票市場有利，恒指可望更上一層樓或有機會創出新高。

 

責任編輯︰陳玉蓮

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