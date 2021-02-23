誠品書店 x HKTVmall買滿兩件享88折　日本城買滿$88送$20現金優惠券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 誠品書店 x HKTVmall：買滿兩件享88折

由即日起至2月26日，於誠品書店HKTVmall網店，購買兩件商品即享88折。商品數量有限，售完即止。

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2. 日本城：惠顧滿$88送$20現金優惠券

由即日起至2月28日，於全綫JHC日本城及生活提案分店購物滿88元，即送20元日本城現金優惠券。

20元現金優惠券為2張10元現金優惠券，於2月20日至3月5日期間，惠顧滿50元即可使用，惟現金優惠券不適用於惠顧任何禮券、現金券、美食券、食品、飲品、藥品、健康補充劑、SIM卡及易購點內之大型電器。

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3. 7-Eleven：買7-SELECT三文治送指定茶飲品

最後今日！於7-Eleven買任何自家品牌7-SELECT和風の味三文治，即送淳茶舍茉莉銀毫綠茶500毫升1支！

撰文︰hket小編

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