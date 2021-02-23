  • 19°C
香港時間 : 2021223日 (週二) 08:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

誠品書店 x HKTVmall買滿兩件享88折　日本城買滿$88送$20現金優惠券

精明理財 07:00 2021/02/23

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 誠品書店 x HKTVmall：買滿兩件享88折

由即日起至2月26日，於誠品書店HKTVmall網店，購買兩件商品即享88折。商品數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

網物網站

2. 日本城：惠顧滿$88送$20現金優惠券

由即日起至2月28日，於全綫JHC日本城及生活提案分店購物滿88元，即送20元日本城現金優惠券。

20元現金優惠券為2張10元現金優惠券，於2月20日至3月5日期間，惠顧滿50元即可使用，惟現金優惠券不適用於惠顧任何禮券、現金券、美食券、食品、飲品、藥品、健康補充劑、SIM卡及易購點內之大型電器。

分店一覽

3. 7-Eleven：買7-SELECT三文治送指定茶飲品

最後今日！於7-Eleven買任何自家品牌7-SELECT和風の味三文治，即送淳茶舍茉莉銀毫綠茶500毫升1支！

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝＝＝

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】 按此

 

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - ICE FIRE清貨減價低至7折　鴻福堂全單9折
2021/02/22
ICE FIRE清貨減價低至7折　鴻福堂全單9折
今日優惠精選 - 買一送一大放送：adidas網店指定減價女裝、UA院綫會員戲票
2021/02/19
買一送一大放送：adidas網店指定減價女裝、UA院綫會員戲票
今日優惠精選 - 百老匯院綫會員半價購票優惠　都會海逸酒店自助晚餐75折
2021/02/18
百老匯院綫會員半價購票優惠　都會海逸酒店自助晚餐75折
今日優惠精選 - 百佳購物滿$120送$10現金券　歇脚亭厚黑糖珍珠系列飲品減$2
2021/02/17
百佳購物滿$120送$10現金券　歇脚亭厚黑糖珍珠系列飲品減$2
今日優惠精選 - 城景國際午市泰式放題買一送一　泰昌餅家「指定麵包/蛋撻+維他奶」$10
2021/02/16
城景國際午市泰式放題買一送一　泰昌餅家「指定麵包/蛋撻+維他奶」$10
著數優惠 美食 三文治 HKTV 誠品 日本城 7－Eleven

下一篇文章

耀才調查：九成半受訪散戶去年抽新股「有斬獲」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

2月1日生效　綜援生果金津貼金額調高2.7%
2月1日生效　綜援生果金津貼金額調高2.7%
KFC派利市派到2月24日　訂好味速遞送$188大利市
KFC派利市派到2月24日　訂好味速遞送$188大利市
新春好去處　利東街新光影藝術裝置中西合璧
新春好去處　利東街新光影藝術裝置中西合璧
今日優惠精選 - 城景國際午市泰式放題買一送一　泰昌餅家「指定麵包/蛋撻+維他奶」$10
城景國際午市泰式放題買一送一　泰昌餅家「指定麵包/蛋撻+維他奶」$10
【親子理財】教子女理財第一步　趁新年開立兒童戶口儲利市（附銀行優惠）
【親子理財】教子女理財第一步　趁新年開立兒童戶口儲利市（附銀行優惠）
Uniqlo新春限定優惠　服飾低至$59
Uniqlo新春限定優惠　服飾低至$59