▲ 【MPF】調查：逾5成港人認為強積金應涵蓋A股基金

政府去年放寬強積金投資A股比例，香港投資基金公會（HKIFA）日前發布調查顯示，逾半受訪者認為強積金應包括A股基金，當中逾6成為中國是未來全球經濟的主要增長動力。

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基金公會委託市場顧問公司於去年11月進行網上調查，訪問了840名年齡介乎25至65歲，月入3萬港元以上或擁有超過50萬港元流動資產的香港居民。

結果顯示，大約五分之二的受訪者認為中國A股具有吸引力，42％的受訪者認為中國是全球經濟的重要增長動力；另有19％對人民幣的長期走勢持樂觀態度。至於認為A股沒有吸引力的受訪者，主要是對中國監管框架和市場運作缺乏了解。

調整強積金組合頻率低

另外，受訪者主要使用銀行網站（35％）或應用程式（11％）進行強積金投資。有逾3成半受訪者表示平均每個月查看強積金的帳户，2成會每季查閱一次。不過，調整強積金組合的頻率則較低，15%的受訪者每半年調整一次，僅19％會更頻密去調整組合；更有3成嬰兒潮的受訪者從未查看或調整強積金戶口。



至於甚麼調整強積金組合的原因，有逾5成受訪者表示，通常是認為有更好的投資機會時才會調整強積金組合。

香港投資基金公會認為，為滿足僱員退休前權益累積的階段及退休後的提取階段的需要，未來強積金制度應進一步放寬投資限制，讓業界能提供更多元的強積金產品。此外，基金公會亦建議將「強積金可扣稅自願性供款」和「合資格延期年金保單」的稅務優惠分開處理，例如兩者分別各有6萬元的稅務優惠，以充分發揮兩種計劃的互補作用。

責任編輯：曹佩鈞

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