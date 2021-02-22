  • 22°C
香港時間 : 2021222日 (週一) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】炒股炒上癮　放唔低個Apps？　係咪有你嘅影子？

理財學堂 18:46 2021/02/22

分享：

今年股市大牛市下，人人都係股神。連路過的大嬸也說自己一日賺幾萬。或者你身邊也有同事朋友在股場上有所「斬獲」。但每個「平民股神」背後都不一定有股神的氣定神閒，反而終日擔心自己買入的股票表現，有空沒空都打開交易程式反覆睇實持股，嚴重者更影響工作及生活。

有位投資新手網民近日就中咗呢個「魔咒」，於是就喺討論區發文向網友求助，問如何可以在投資股票的同時又不被股市波動影響個人生活。該名網民表示，自己自去年12月開始投入股票市場，本來係期望透過股海可以改善生活，豈料時時刻刻卻諗住股票，成日開住個Apps出來睇，被持股升升跌跌牽動情緒，有時做錯決定，過早賣股票又嬲自己賺太小等等。相信這些都是不少投資新手在剛開始實戰時，都會面對類似的問題及情緒反應。

有過來人分享自己的經驗，無情又真實感十足的回應，認真哭笑不得！又有幾多係你感同身受？

    點擊圖片放大
  •  
    • +2


亦有網友給予一點意見予投資新手，以下整理部分網友意見，如果投資者都有相似的煩惱，不妨參考一下。

    點擊圖片放大
    +2

新一年各位讀者亦要好好管理個人財富，投資股票亦只是理財的其中一個工具，不要過度依賴一種投資工具，分散風險亦是學習投資的重要一課。

 

責任編輯︰陳玉蓮

==========

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】按此

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【投資騙局】一個月被騙逾千萬元　「殺豬盤」騙案如何運作？（附防騙貼士）
2021/02/10
【投資騙局】一個月被騙逾千萬元　「殺豬盤」騙案如何運作？（附防騙貼士）
【理財教育】理財不善與知識相關！6條問題測試你的基本理財概念
2021/02/09
【理財教育】理財不善與知識相關！6條問題測試你的基本理財概念
【數碼人民幣】大灣區可作數碼人民幣試點　善用八達通優點促跨境數碼支付
2021/02/07
【數碼人民幣】大灣區可作數碼人民幣試點　善用八達通優點促跨境數碼支付
【平民股神】日本「平民股神」20萬炒到17億　4個守則炒到發達
2021/02/05
【平民股神】日本「平民股神」20萬炒到17億　4個守則炒到發達
【理財教育】要子女學會累積財富　先教導他們5件事
2021/02/05
【理財教育】要子女學會累積財富　先教導他們5件事
美股 港股 股票期貨 股票期權 月供股票 健康問題 股票 買入

下一篇文章

ESG投資乃大勢所趨　投資者可留意哪些產品？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
理財StarTalk - 【我要做業主】楊潮凱成功上車全靠伴侶提點：「要過好生活全靠好老婆」
【我要做業主】楊潮凱成功上車全靠伴侶提點：「要過好生活全靠好老婆」
盈富基金不怕買！　石Sir︰非常適合「懶人」投資者
盈富基金不怕買！　石Sir︰非常適合「懶人」投資者
理財StarTalk - 【我要做業主】藝人林子善的5個置業故事　儲蓄追不上樓價　如何成功「上車」？
【我要做業主】藝人林子善的5個置業故事　儲蓄追不上樓價　如何成功「上車」？
【平民股神】日本「平民股神」20萬炒到17億　4個守則炒到發達
【平民股神】日本「平民股神」20萬炒到17億　4個守則炒到發達
【電子支付】eDDA是甚麼？ 用家使用要收費？
【電子支付】eDDA是甚麼？ 用家使用要收費？