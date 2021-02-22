【網民熱話】炒股炒上癮　放唔低個Apps？　係咪有你嘅影子？

今年股市大牛市下，人人都係股神。連路過的大嬸也說自己一日賺幾萬。或者你身邊也有同事朋友在股場上有所「斬獲」。但每個「平民股神」背後都不一定有股神的氣定神閒，反而終日擔心自己買入的股票表現，有空沒空都打開交易程式反覆睇實持股，嚴重者更影響工作及生活。



有位投資新手網民近日就中咗呢個「魔咒」，於是就喺討論區發文向網友求助，問如何可以在投資股票的同時又不被股市波動影響個人生活。該名網民表示，自己自去年12月開始投入股票市場，本來係期望透過股海可以改善生活，豈料時時刻刻卻諗住股票，成日開住個Apps出來睇，被持股升升跌跌牽動情緒，有時做錯決定，過早賣股票又嬲自己賺太小等等。相信這些都是不少投資新手在剛開始實戰時，都會面對類似的問題及情緒反應。

有過來人分享自己的經驗，無情又真實感十足的回應，認真哭笑不得！又有幾多係你感同身受？

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亦有網友給予一點意見予投資新手，以下整理部分網友意見，如果投資者都有相似的煩惱，不妨參考一下。

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新一年各位讀者亦要好好管理個人財富，投資股票亦只是理財的其中一個工具，不要過度依賴一種投資工具，分散風險亦是學習投資的重要一課。

責任編輯︰陳玉蓮

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