▲ 2021十大科技趨勢 料3大技術今年續現突破

受疫情影響，企業數碼化轉型、疫苗研發和5G醫療等話題去年備受關注，業界亦積極探索如何透過科技開發更多應用場景。

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阿里巴巴達摩院早前發布《2021十大科技趨勢》，預測物理基礎研究突破以及科技進步對生產生活帶來的改變，為資訊科技領域提供前瞻見解。其中提到的「雲原生」、「AI」和「第三代半導體」等先進科技，不僅為疫情期間亟待解決的議題提供行之有效的方案或參考，更不斷引領各行各業的長遠發展。

雲原生釋放技術紅利

憑藉彈性、穩定性和自製運維等優勢，雲原生技術方案近年備受企業認可。達摩院在2020年曾預測「雲將成為資訊科技創新的中心」，一年間雲原生成為雲計算領域的新趨勢。諮詢機構Gartner去年也曾發表報告指，2022年全球將有75%的企業在生產中使用雲原生的容器化應用。

達摩院於今年的趨勢分析中表示，雲原生將重塑IT技術體系。這一技術方案可實現應用系統和底層基建的解耦，省去研發人員攻克技術難關所需耗費的精力，為企業帶來分佈式、可擴展的技術紅利。

在港澳市場，阿里雲完善的雲原生產品布局，助企業從容應對不確定的業務需求，提升服務穩定性。澳門電子商務解決方案平台商幫（SHOPPOINT）早在成立之初便選擇透過雲原生釋放技術生產力。在為中小企客戶搭建自家購物網站的過程中，商幫經常收到緊急上綫新產品和新功能、公眾假期期間應對流量峰值等需求。在阿里雲雲原生方案的支持下，商幫可按需配置資源，靈活調整容量，為不同規模的企業客戶提供度身訂造的最佳服務。

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AI推動疫苗研發

達摩院指出，隨着算法的迭代和算力的突破，AI將有效提升疫苗研發效率。自疫情爆發以來，各國政府、非政府組織、科研機構和企業等均投入大量人力物力財力，爭取早日推出疫苗。阿里雲亦積極參與，於2020年初向全球公共科研機構免費開放AI算力，支持病毒基因測序和蛋白篩選等工作，幫助科研機構縮短疫苗研發周期。

第三代半導體助力5G基建

除疫苗研發外，5G醫療亦是行業熱點。無論是視像診症、查房還是機器人手術，5G技術的應用將大幅提高醫療機構的工作效率。而基站作為5G網絡的核心設備，其建設部署的重要性不言自明。達摩院預測，以氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）為代表的第三代半導體將逐步打開應用市場，5G基站建設就是其中重要的應用場景之一。具備耐高溫、耐高壓、高頻率和大功率等優異特性的第三代半導體，是打造5G基站射頻器件的不二選擇。半導體行業著名產業研究機構Yole Développement公司的報告曾指出，5G是GaN射頻市場發展的重要推動力，市場規模在2025年預計將超過20億美元。

科學技術向來是推動社會發展的重要力量。從18世紀60年代的第一次工業革命至今，科技創新的浪潮不斷將人類文明推向新的高度。在疫情的特殊背景下，科技進而成為社會對抗疫情、經濟重返正軌的重要力量。處於科學研究和創新前沿的阿里雲，亦將繼續推動創新，進一步滿足社會需求，服務產業發展。

撰文：劉彬星 阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。