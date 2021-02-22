▲ 【ESG投資】兼顧社會責任及投資價值 ESG投資風潮勢不可擋

近年來，以ESG作為投資主題愈益受到市場關注和重視，尤其去年環球爆發新冠肺炎疫情後，經濟陷於癱瘓，各行各業大受打擊，更凸顯出ESG投資的相對優勢。而隨着後疫情時代的來臨，適時認識及把握好ESG投資的契機也就變得別具意義。究竟ESG投資本質是甚麼？有何重要性？未來又有甚麼機遇呢？

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ESG講求社會責任 打破企業唯利是圖形象



所謂ESG，是指企業對環境（Environmental）的關懷，例如能源使用、氣候風險、污染及廢棄物處理等。對社會（Social）的考量，例如勞工權利、產品責任、資訊安全及文化保存等。對公司治理（Governance）的重視，例如財務透明度、小股東利益、高管薪酬等。由此可見，ESG強調的是企業責任和可持續發展，講求運用各種手段措施，不但要減少對環保、社會及員工產生負面影響，更要為此帶來正面效益，既打破了企業唯短期利潤是圖的鐵律，也扭轉了投資者選擇企業對象的固有觀念，並且破解了國家發展經濟必以環保為代價的詛咒。

企業ESG表現 攸關商業利益



事實上，ESG投資可概括地包含坊間的可持續投資和社會責任投資等。倘若各方政府能加速立法，企業配合執行，市場提高ESG投資意識，則企業以短期成本換取長遠潛在可觀回報，各國便毋須以損害環境生態及勞工權益為代價，同樣能夠達致經濟可持續發展，多方共贏的局面。



對於企業而言，公司實施ESG將有助業務經營及提升聲譽名望。綜觀近年趨勢，愈來愈多生意往來及業務合作是以ESG達成率高低作為必要條件之一，所以企業若能落實ESG管理，與國際大型品牌洽談生意合作很可能更得心應手減少障礙。而企業對上游原料供應及下游客戶端要求實施ESG，同樣可達到防範產品安全、勞工糾紛以及顧客投訴索賠等風險。另外，近年歐洲等國家對ESG要求嚴謹，企業若不配合，不但意味錯失商機，也有可能面臨遭制裁。因此，企業ESG成敗攸關商業利益及企業品牌形象，進而影響公司的估值預測及投資價值。

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實行ESG管理企業 投資價值高



對於投資者而言，成功實施ESG管理的企業，其投資價值相對也較高。一般來說，ESG企業財務報告較透明，管理較嚴謹穩定，營運風險也較低，可成為投資者趨吉避凶的明燈。據投行統計，高ESG評分企業由於具備較强應對系統性風險能力，融資成本相對較低，故受經濟負面影響相較同業為小，縱使每股盈利有所下降，排名前20的ESG公司，其下跌幅度也較小，這也說明為何去年疫情期間，大量資金湧入追捧相關公司，帶動股價表現跑贏同業。值得留意的是，許多國際性退休基金及大型慈善機構，為求履行對社會的責任，已摒棄單一追求高投資回報，繼而強調投資對象亦須符合ESG標準要求。

ESG投資勢在必行 散戶可從中尋寶



據投行預測，未來20年ESG基金所管理的資產將增至超過20萬億美元，規模大於截至今年1月尾之標普500指數市值。以客觀形勢看，ESG投資無論是對於全球各大企業還是各地政府，似乎都是勢在必行。最新調查顯示，高達85%的受訪企業會考慮將ESG納入長遠策略中。而近年來，歐盟、英國、加拿大、日本、新加坡及中港台等，均積極推動立法，規定企業遵循ESG準則，而投資機構及基金，也須跟隨將ESG納入選股標準，已有逾9萬億美元的退休基金將ESG納入投資目標。影響所及，ESG未來的投資熱度可望保持高企，而由此衍生出來的相關投資產品，例如將ESG融合到投資分析框架的投資基金，或與ESG指數掛鈎的ETF也許亦值得散戶投資者留意，從中或可發掘出大寶藏。



倘若說，聯合國催生了ESG概念，各地政府扮演了推手，則華爾街無疑是因利成便，造就了ESG投資風潮，為投資界帶來新一波的震撼彈。但從另一方面也可以說，ESG投資概念獎勵了負責任、有遠見的企業及投資者，確立了企業價值投資依據，締造了股海中的投資燈塔。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。