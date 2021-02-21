▲ 報告：FinTech行業最渴才 手機軟件開發合約月薪高達6萬元

企業在新一年的招聘意慾及對於人才條件的着眼點，將有何不同？國際專業人才招聘顧問公司華德士（Robert Walters）最新發表《薪酬調查2021》報告指，香港整體就業市場氛圍更加保守，惟部分行業如金融科技、電子商務及電訊行業等將繼續積極招聘，對創科人才需求尤其龐大。

疫情加速數碼轉型 FinTech最渴才

該報告的數據顯示，有近70%專業人士打算在各行各業尋找新工作，而僱主則大多有意聘請擁有小眾技能、軟技能、戰略思維的人才。他表示，隨着市場加速數碼轉型，較為渴才的是金融科技（FinTech）領域，包括風險管理人員、高管、管理層等角色類型，都將會受到高度重視，擁有更多工作機會。而金融服務的招聘亦仍然持續，當中角色類型亦十分多樣化，涵蓋零售銀行、虛擬銀行、私人銀行、金融科技支付公司、保險等。

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手機軟件開發者最受歡迎 合約制月薪高達6萬元

華德士（Robert Walters）大中華區董事總經理梅德基表示，由於疫情帶來不確定性，企業在成本控制方面將更加嚴格，尤其在在長期僱用方面會更加謹慎，傾向推出合約制（Contract）的工作崗位，來應對人才短缺問題，並預計情況將愈來愈普遍。

他亦提到，隨着企業在疫情下加速數碼轉型，以及5G技術的推出並逐步普及等趨勢，將尤其帶動本港的企業集團、電子商務、科技及電訊公司積極招聘人才。

根據報告，最受歡迎的IT人才為手機軟件開發者，合約制月薪由4萬元至6萬元不等，而第二位則為網絡工程師，合約制月薪由5萬元至7萬元；數據架構師位列第三，但其合約制月薪最高可達8萬元。

作者：張寶燕

責任編輯：蕭寶玲、李瑩

（節錄）

【原文：港就業市場 渴求金融科技電商人才】