高先電影院疫市開幕　院綫與串流平台怎競爭？

新冠肺炎疫情大流行，一改人們的生活方式。以往「行街、睇戲、食飯」的約會行程，亦逐漸變成為在家看串流平台，配搭外賣美食。在香港，政府因應疫情的嚴重性，而要求戲院等娛樂場所暫停營業，令原本與串流平台競爭的戲院的經營更是雪上加霜。不過，本港電影發行商高先（Golden Scene）卻選擇反其道而行，在疫市下開設電影院，期望吸引更多觀眾進場欣賞本地電影。縱觀全球各地，不少院綫均在疫市中掙扎求存，面對推陳出新的串流平台，戲院未來會否被觀眾淘汰？

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串流平台訂戶大增 院綫險避過破產

串流平台在疫情下大行其道，串流平台Netflix於2020年第四季財報顯示，去年訂閱用戶數增加了3700萬，全球累積總訂閱人數達2億以上。另外，據外國傳媒報導，迪士尼於2019年11月推出的串流平台Disney Plus，訂閱用戶人數也增至9490萬。相反，受到疫情與串流平台夾擊，傳統院綫今年難以交出成績，全球最大連鎖戲院AMC娛樂（美：AMC）一度面臨破產，透過發行新的股權和債務等方式，獲得9.17億美元的新融資，才得以暫時避過危機。

推廣本地電影講心不講金？

本港疫情反覆不定，因應疫情的嚴重性，政府兩度要求戲院等娛樂場所暫停營業，令戲院錯失聖誕節至農曆新年的黃金檔期。除了剛開幕的高先電影院，位於北角的新院綫ACX Cinemas於去年11月28日起試業，惟僅試業4日後即被迫停業。該負責人接受傳媒訪問時表示，粗略估計停業期間已損失約7位數字。兩間有「膽識」的院綫負責人，同樣以推廣本地電影為目標，期望本地電影不再受制於院綫檔期，可靈活安排上映場次，讓更多觀眾有接觸本地電影的機會。

高先電影董事總經理曾麗芬接受傳媒訪問時提到，她與另外3名股東合共投資了3,000萬元，期望在6、7年後能夠回本。相較於荷里活的大製作，本地電影向來並不是票房的信心保證，歷年在香港上映的最高電影票房，均以美國發行的電影為首，數到本地製作且高票房的，為2016年的《寒戰II》，票房達6,682萬港元，遠較與最高票房的2019年上映的《復仇者聯盟4》2億港元為低。

單靠本地電影票房，電影院或難大賺，甚至要面臨蝕錢的困局。推廣本地電影，大可從串流平台入手，為何仍有人堅持開電影院？曾麗芬接受傳媒訪問時指，她認為戲院才是欣賞電影最好的媒體，又指在銀幕下專心看戲，是對所有電影人的尊重。

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戲院串流平台 尋求雙綫發展

疫情期間，不少電影發行商臨時變陣，放棄於戲院上映電影，轉戰串流平台。在後疫情時代，戲院的生存空間會否被串流平台取代？事實上，戲院與串流平台是兩種觀看模式，相信疫情後，人們仍期望可外出與朋友欣賞電影。以內地為例，即使串流平台盛行，且影院限制未完全放寬，但農曆新年檔期間多部電影票房大賣，根據貓眼數據，截至年初四（2月15日），全國累計票房已經突破57億元人民幣。

在電影院觀看最新上映的電影固然令人期待，在串流平台重看喜歡的電影也令人回味。正如曾麗芬所言，戲院對電影業界及一眾影迷有存在的必要。作為影迷，當然期望電影發行商可與戲院串流平台合作，尋求雙綫發展，戲院可避免沒落，串流平台也不會一台獨大，帶動電影業長遠發展。

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