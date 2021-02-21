▲ 【移居日本】導遊港爸移居大阪做代購 長居日本房產宜買不宜租

港男Joey在港時任導遊，於前年12月與太太及兩名子女移居大阪做代購。「香港人現在不能赴日旅遊，代購生意反而不俗。」在大阪買樓有何注意事項？日本教育又有何特色，不如聽這過來人現身說法。

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香港學校出名功課多，港男Joey正因見到朋輩間子女的功課壓力奇大，不欲子女在港讀書而移居日本。「我跟太太於2011年在東京留過學，懂日文，生了小朋友後就想有否移居的可能。」

持經營管理簽證 子女教育免學費

Joey在港時於某專營日本綫的旅行社任導遊，一年有近半時間飛日本帶團。Joey現以經營管理簽證赴日定居，即所謂的投資簽證，在日本設立註冊資金500萬日圓以上的公司，到期後定時更新。Joey表示：

因門檻比較低，較適合預算不多的朋友。我事前要做計劃書，亦要於日本找寫字樓開公司。本來有意開港式小食如賣雞蛋仔等等，但去到大阪找舖位，不少業主都不願意租給外國人，就算有地段也不好。找了不久新冠肺炎就殺到，日本更封了關，自忖就算開業也沒甚麼生意，只好將計劃擱置。

幸好Joey填計劃書時，經營管理範疇中也包括代購，所以現在就以此為主業。「2015年，我任職的旅行社派我到日本進修半年日文，當時帶太太和大女同來，故也開了代購facebook以賺取生活費，現在繼續營運此網就可以了。」Joey笑言其實太太比自己更懂門路，與眾商家關係良好，所以他只是協助性質，反而多花時間在照顧一對兒女上，故也在facebook開了「日本主夫生活q&j」分享在大阪生活的點滴逸事。

目前Joey的大女QQ 7歲，細仔JunJun 4歲，細仔還在唸保育園。「日本的保育園分3歲、4歲等不同班級，讀書較輕鬆。以兒子為例，9點幾返學，可能是到操場玩完，或由老師講講故事，再食午餐，之後午睡等，以玩樂為主，沒甚麼壓力。每個月他們也去一次旅行，是行山式的戶外教育，或者摘柑等講解自然生態，沒有家長陪同之餘，也學識獨立及一些生活技能。至於小學後，四至六年級才開始催谷成績，大女4月升二年級，每天也只花十幾分鐘完成功課。」Joey提到就是拿了經營管理簽證，子女入讀日本的幼稚園及小學等也是免費的。

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大阪難波區 330萬港元買800呎公寓

近年不少港人愛在日本投資置業，大阪的樓價又是如何？港人移居日本又能否「租住先」？Joey表示，日本的業主其實不太願意租物業與外國人，所以他現住的樓都是買的。Joey認為：

若考慮長期在日本生活，都是建議買較佳，租比較麻煩。大阪最黃金的地段是難波、梅田及天王寺幾個區，我買的公寓在難波區，買時為4,500萬日圓（約330萬港元），已約800平方呎，樓齡為6年，已經算貴。選難波區是因交通方便，騎單車也可周圍去。若肯住大阪郊區一點即近機場的，不用100萬港元已有千多呎連車位的單位了。

Joey現在住的公寓，他說每月還另要繳付約2.5萬日圓（約1,800港元）的管理費及維修基本費，所以要在日本買房子的話，另有一款日文稱為「一戶建」的獨立住宅。「即俗稱『叮噹屋』，我朋友住浪速區的塩草，他買的『一戶建』也是約330萬港元，但3層近2,000呎還連車位，兼不用交管理費及維修基本。惟缺點是冬天冷夏天熱，有問題全部自己負責。我在香港住慣有電梯的樓，都是住公寓較安心。」

對於港人在日置業投資，Joey也表示：

其實無宣傳廣告所說，有7厘多收入，因要委託日本人幫手管理，手續費連交類似香港的地租差餉，扣完雜費等只約3厘左右，不要期望有太大的回報。

雖然Joey懂日語，但他說自己始終不是日本人，溝通時亦有辭不達意之處。他建議，港人有意到日本生活，要先打好日文基礎。Joey目前拿的經營管理簽證，住滿首年批1年，之後按業績再批3年，住滿5年則可申請歸化，即放棄中國香港的國籍。「這也是我們考慮的方向，畢竟子女在此受教育，長遠來說入籍對工作及職場都有好處。」

作者、責任編輯：馮柏偉

【原文：港爸導遊移居大阪做代購 長居日本房產宜買不宜租】

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