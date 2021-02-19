麥拿侖最Top超跑McLaren Elva X Gulf　身價1,400萬全球限量149架

▲ 麥拿侖首部無頂式超跑McLaren Elva，配上MSO特別定製的Gulf Theme拉花，復古得來又有型。

如要將麥拿侖（McLaren）全新推出的McLaren Elva定位做超跑的話，倒不如將它形容為一件藝術品更貼切。這款屬於麥拿侖最頂級Ultimate Series的無頂開篷McLaren Elva，全球限量僅得149部，去年3月已率先來港展出。

但這部披上sharp醒藍橙色Gulf拉花的特別版屬首度登場，由車廠的McLaren Special Operations（MSO）部門特別定製，未連稅身價已達1,400萬，藝術品一詞絕非浪得虛名。

▲ McLaren Elva是繼P1、Senna及Speedtail後，於麥拿侖Ultimate Series家族的第四位成員，車頭保留廠方iconic尖銳頭燈及上揭式車門。

McLaren Elva是麥拿侖Ultimate Series家族的最新成員，亦是廠方史上首部開放式座艙的非賽道超跑，最大賣點當然是「三無」：無頂、無擋風兼無側玻璃。駕駛及副駕兩席感覺雖然空豂豂，無遮無擋，卻能予駕駛者逼真路面感官享受，在香港車界實屬罕見，加上全球僅限量生產149部，難怪未推出就讓不少超跑迷期待。

紀念創辦人首部設計賽車

這位新登場成員之所以命名為Elva，是為紀念麥拿侖創辦人Bruce McLaren於1964年首次設計的McLaren Elva M1A賽車，而首度來港展出的Gulf Theme版本，就是麥拿侖與Gulf海灣石油公司宣布再次合作後所推出的首個聯乘作品。

▲ 一如麥拿侖其他頂級超跑，車尾設有隱藏的主動式擾流翼，會隨不同車速升降產生airbrake作用。

其實早於1960年代，Gulf賽車拉花已出現在麥拿侖賽車之上，例如CanAm、一級方程式及美國印地賽車等，20年後McLaren F1 GTR賽車亦繼續選用Gulf拉花及配色參加全球多項GT賽事，包括著名的勒芒24小時耐力賽，雙方早已合作無間。

全球首創空氣力學系統

而全新的Gulf Theme版McLaren Elva，設計上就承襲了Gulf獨特的藍、橙色iconic拉花，顏色鮮艷，對比強烈，加上全開放式的座艙，吸睛度極高。

▲ 以Ultra Fabric物料製成的座椅，可防水防污又耐用，後方更設有遊艇專用的防水喇叭。

不過相信仍有不少人會擔心無遮無擋的駕駛艙在狂飆之際會否讓人「頭髮亂了」，車迷大可放心，皆因Elva採用了麥拿侖最先進及創新的主動式空氣力學系統（Active Air Management System），簡稱AAMS，亦是全球首創的高科技汽車製造技術。

▲ 新車採用全球首創的主動式空氣力學系統AAMS，高速駕駛時前方擾流板可升降，加上130度的出風口（圖），會形成一個保護罩包圍駕駛艙。

當AAMS系統啟動及低速行車時，生風會由車頭下方進氣口進入，再由頭冚上的出風口引出，以130度打向駕駛艙上方，讓司機及乘客在駕駛途中不致食風兼食塵，高速時系統更會自動升起出風口前的擾流板，形成一個空氣保護罩包圍座艙。

▲ 新車採用全球首創的主動式空氣力學系統AAMS，高速駕駛時前方擾流板可升降（圖），加上130度的出風口，會形成一個保護罩包圍駕駛艙。

而流綫型車身設計、頭冚骨綫及左右進氣口，以及座位兩旁進氣口，同樣是採用先進的空氣力學設計，加上車身以全碳纖維打造，將重量減至最低，大大提升加速及過彎能力。

廠方目前最高階車款

動力配置方面，Elva搭載一副4.0公升雙渦輪增壓V8引擎，馬力高達815匹，扭力則有800Nm，雖然廠方暫時未公布由0至100km/h的加速時間，但據聞不多於3秒，而0至200km/h則只需6.7秒，比起同系列Senna的6.8秒更快，亦是廠方目前最高性能的車款。

▲ 中控台設計簡約，全車均用上碳纖維物料，廠方雖然未公布Elva的重量，但已知是最輕巧的超跑。

內隴雖然開揚，但跑車型桶座是採用Ultra Fabric物料，既防水防污又耐用，座椅後方則設有兩個包圍式喇叭，是達致遊艇級數的防水功能。而中控台呼應賽車風格，儀錶板以簡約設計為主，配搭基本按鍵，座艙空間亦非常充足，可讓駕駛者或乘客以站立姿勢進入車廂，再輕鬆坐下，比起上落其他超跑更輕鬆。

▲ 排氣系統採用四出式設計，兩條尾喉設於下部，另外兩條設於頂部，讓駕駛者感受到高低音排氣聲，並首次用上鈦金屬3D列印技術，確保能受熱程度。

先到先得不設配額

配置多項先進科技，McLaren Elva身價當然不菲，以Gulf Theme拉花版計，未連稅就高達1,400萬元，而且全球只有149部，會以先到先得形式預售，不設分區配額，但亦非有錢就買得到，因為廠方會一如其他Ultimate Series車款般，會甄選準買家的身份，而MSO亦會提供多種不同顏色、拉花及其他內外配置予客人選搭，務求所有Elva也是一件獨一無二的「藝術品」。

▲ Elva的煞車卡鉗採用同級Senna的鈦合金款式，能減輕車身重量約1kg，令行車更快更爽。

▲ Elva展出期間，同場亦放有限量版Senna，同屬極頂級版的Ultimate Series超跑。

McLaren Elva Gulf Theme版規格表

售價：$14,000,000起（未連稅）

引擎：4公升雙渦輪增壓V8

車型：兩門2座

馬力：815ps

扭力：800Nm

傳動：7速半自動波、後驅

0-100km/h加速：少於3秒

0-200km/h加速：6.7秒

查詢：McLaren HK（2851 8868）