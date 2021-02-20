▲ 【退休理財】調查：港人快樂程度取決於財務安全感 6成人未敢斷言達退休儲蓄目標

香港疫情仍然反覆，相信現時大眾最重視的就是身體健康，但富達國際首個全球財務健康調查反映，港人要生活快樂，不只要有強健的體魄，財務健康也相當重要。

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港人財務健康得65分

根據該調查顯示，有77%的受訪港人直言他們的快樂程度取決於個人財務安全感，比例較英國、德國、中國內地、日本及加拿大其他五個受訪市場更高。

由於環球不確定因素持續，令更多人面臨財務危機，其中約五分之一的香港受訪者表示對現時的財務狀況感到極度或非常緊張，因此，財務健康顯得更為重要。

富達認為財務健康是指個人不論在主觀或客觀層面都要在財務預算、債務、儲蓄和財務保障這四大範疇有良好表現，以整體100分滿分計算，港人的財務健康只有65分，屬於良好評級中較低的範圍，反映港人在整體財務狀況上仍有改善空間，特別是在儲蓄和財務保障方面。

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6成港人未敢斷言達退休目標

先談儲蓄方面，這次調查顯示有逾6成港人認為他們的長期財務計劃如退休的目標並沒有「完全」或「將近」符合預期，當中包括55歲或以上人士，當中或有些人距離退休年齡不遠，意味着他們未必有足夠時間去彌補儲備不足的缺口，將有機會影響退休生活質素。此外，亦有不少受訪者自以為在儲蓄方面做得不錯，但客觀得分較低，代表他們「過分自信」，未有意識到儲蓄的不足之處。

在這段經濟不穩定的時期，良好的財務狀況顯得特別重要，現時市面上有很多簡易的電子財務規劃工具，協助大眾進一步了解在財務上的需要，並量度財務健康狀況，只要找出「健康風險」並作出改善，定能達到理想的財務健康狀態。

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【原文：審視財務健康 迎經濟挑戰】