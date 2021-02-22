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ICE FIRE清貨減價低至7折　鴻福堂全單9折

精明理財 07:00 2021/02/22

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. ICE FIRE：清貨減價低至7折

ICE FIRE全綫分店進行GOODBYE SALE大減價優惠。全場貨品折上折優惠，凡購買任何正減價商品，可享以下優惠：

  • 2件85折
  • 3件8折
  • 5件或以上7折
  • VIP可享有額外95折優惠

另外，現時購物滿1,500元，即送保溫瓶一個。數量有限，送完即止。

商店地址：

  • 荃灣城市中心二期千色店百貨二樓 
  • 荃灣楊屋道1號荃裹天地UG層UG39號舖
  • 深水埗西九龍中心一樓102室
  • 尖沙咀美麗華商場L2, 228舖
  • 九龍尖沙咀漆咸道南111-113號美華閣A舖
  • 香港灣仔道188號地鋪
  • 黃埔花園時尚坊地庫一樓 B26室
  • 九龍旺角彌敦道700號一樓 106室

2. 不要對我尖叫：大角咀分店中杯冬瓜菊花茶$10

由即日起至2月28日，凡於不要對我尖叫利奧坊店購買中杯冬瓜菊花茶，只需10元。

需要注意，此活動不適用於外送服務及不能與其他優惠共同使用。

大角咀利奧坊店
地址：香港九龍大角咀嘉善街18號利奧坊二期G0705地舖
電話：28563926／65332239（whatsapp落單）

3. 鴻福堂：全單9折

最後一日！於全綫鴻福堂分店購買產品，均可享9折優惠，惟不適用於杞有營有機即食杞子及余仁生產品。

需要注意，此優惠不可與會員套票95折優惠、自家CLUB生日折扣、入會折扣及其他全單折扣優惠同時使用。此優惠不可與鴻福堂禮券同時使用。

分店一覽

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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