▲ 新聞有價│Facebook「嬲嬲豬」封銷澳洲媒體專頁 盡顯對新聞內容霸權

社交媒體顛覆傳媒生態，不少傳統媒體都因為社交媒體的出現而陷入生存危機。本來傳統媒體有自家平台發布內容，但自從社交媒體興起後，便打破這個經營模式，傳統媒體由內容供應商轉型成為「追like手」，把自家內容免費放到社交媒體吸Like，但問題是，媒體的收入卻不斷被蠶食。

面對社交媒體 新聞機構盈利捱打

反之，社交媒體卻因為傳統媒體提供的免費內容而獲得新用戶和廣告商。但社交媒體有向分享內容的新聞機構付費嗎？以往沒有，未來會嗎？那就要看看社會對專業新聞內容的取態了。

或許，社交媒體的搭傳媒「順風車」的營運模式，開始受到挑戰。

新聞何價？Google願付費換專載權

「新聞何價」此課題在海外業界引發諸多討論。當中，全球用戶最多的Google近期多番出招向澳洲傳媒伸出橄欖枝，願意向傳媒付費換取在其平台發布新聞的權利。

Google更在澳洲開設新網站News Showcase展示合作媒體的新聞內容，並會轉載部份收費內容來吸引用戶訂閱。 當中背後的原因便是澳洲政府立法規定科技巨頭必須向新聞媒體付費，才能在其平台刊發內容。

若雙方未能就價格達成協議， 便由政府派員決定價格。

Google新聞的應用程式以電腦及人工智能收集網絡上的新聞內容，再按用戶喜好來編排，但當中媒體公司不能從Google獲得分文，相反更有可能為求谷數而向Google買入關鍵字，以提升內容在搜索引擎的排名。

今次Google願意向新聞媒體付費，算是撥亂反正，也有助新聞媒體渡過嚴冬。

fb不滿澳洲政府新規例 全面封鎖澳洲媒體

不過，另一家科網公司Facebook便採取另一種方法應對澳洲政府的立法，便是在全球封殺用戶在平台上分享澳洲媒體的內容抗議。

Facebook自昨日起便將所有澳洲媒體的新聞連結及專頁全面封鎖，用家若依靠Facebook來接收新聞便「中計」，而事實上這樣亦反映Facebook的營運手法霸道之餘也甚為幼稚，把全球的用戶知情權置之不顧，並將用戶用作與一國政府鬥爭的籌碼。

儘管該公司指澳洲政府誤解了Facebook與新聞媒體的關係，但事實就是Facebook也透過了新聞媒體的內容分享獲得了不少好處，例如用戶更長時間的互動，吸引更多的廣告客戶，以至新聞媒體為求追Like不斷向Facebook課金以求谷大Like數。

這些都是媒體一方在付出，但Facebook卻一直袋袋平安。

fb操控用戶接收資訊自由

這樣的社交媒體卻成為全球不少民眾接收資訊的來源，現在這個平台更成為了一隻不能被控制的怪物，早前美國大選竟化身為內容審查員，把前總統特朗普的貼文標簽及警告，現在則要政府和媒體也要按著該公司的方針來辦事。

最有趣的是，朱克伯格竟然來一個「新聞鎖國」，禁止所有澳洲傳媒對全球發佈新聞，這樣的獨裁又豈是當今社會所能接受？看在澳洲人眼內又會怎樣想？

Facebook能對澳洲這樣強硬，可能是欺負澳洲國力不及歐盟吧，若歐盟也採納澳洲的方式來支持新聞界，朱克伯格又會否一刀切封殺所有歐盟成員國的新聞媒體？ 那Facebook倒不如干脆禁止所有新聞內容發佈好了。

還是依賴fb餵養資訊嗎?

俗語有云「出來行便要還」，Facebook吃了這麼多年免費午餐，現在也是時候去還債了。

但想想朱克伯格因為蘋果iOS 14授權用戶掌控個人資料的監控權，直搗Facebook發財的寶藏，即用戶網上的足跡，便立即說要把蘋果告上法院，可見Facebook的核心營運法則便是「無本生利」，透過免費的新聞和個人資料來賺大錢。

大家還要助長這個平台嗎？