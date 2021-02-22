IKEA大減價 過千件產品低至4折 精明理財 09:00 2021/02/22 分享： IKEA宜家家居一年一度Winter Sale又嚟喇！由即日起至3月10日，IKEA過千款產品低至4折發售，包括家具、服飾以至床上用品都有優惠。數量有限，售完即止。 【部分優惠產品】 ▼點擊圖片放大 +5 +4 優惠產品一覽 撰文：hket小編 ===== 【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】按此了解 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 2021年旅遊趨勢大改變? 2021/02/20 2021年旅遊趨勢大改變? 7-Eleven限定優惠 Häagen-Dazs迷你杯$100/5杯 2021/02/19 7-Eleven限定優惠 Häagen-Dazs迷你杯$100/5杯 【海洋公園重開】港人限定優惠！成人門票只售$320兼送$100現金券 2021/02/19 【海洋公園重開】港人限定優惠！成人門票只售$320兼送$100現金券 【晚市堂食】精選酒店自助晚餐優惠 最平買一送一 2021/02/18 【晚市堂食】精選酒店自助晚餐優惠 最平買一送一 譚仔三哥外賣優惠 $10加配「青瓜/雲耳+飲品」 2021/02/18 譚仔三哥外賣優惠 $10加配「青瓜/雲耳+飲品」 著數優惠 時裝服飾 家具 IKEA