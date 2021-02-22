IKEA大減價　過千件產品低至4折

IKEA宜家家居一年一度Winter Sale又嚟喇！由即日起至3月10日，IKEA過千款產品低至4折發售，包括家具、服飾以至床上用品都有優惠。數量有限，售完即止。

【部分優惠產品】

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撰文：hket小編

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