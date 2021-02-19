▲ 【新冠疫苗】2月23日起可網上預約 新冠肺炎疫苗接種計劃懶人包

為控制新冠肺炎疫情，不少國家已經開展疫苗接種計劃。港府亦已訂購三款共2250萬劑疫苗，將會分批抵港。而第一批100萬劑的科興疫苗已運抵本港，市民可於下周二（23日）進行網上預約，最快下周五（26日）可接種疫苗。

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哪些組別可優先接種？

醫療機構人員及參與抗疫工作人員；

60歲或以上人士（其中陪同70歲或以上長者接種疫苗的人士可以獲得接種，最多兩人）；

安老院舍和殘疾人士院舍的院友及員工；

維持必要公共服務的人員；

跨境運輸、口岸、港口工作人員

如何預約接種疫苗？

在專題網站內的24小時網上預約系統，揀選所接種的疫苗，並預約接種第一針和第二針的時間和地點。

有需要的市民亦可在郵局或所居住的公共屋邨的辦事處尋求協助上網預約。

市民接種疫苗後可獲得紙本針卡，同時可利用「智方便」流動應用程式下載電子針卡。

何時可預約及接種疫苗？

網上預約：2月23日起接受申請

接種日期：2月26日起，5間社區疫苗接種中心和醫院管理局轄下18間普通科門診診所可接種科興疫苗；料3月中旬私家醫生可為市民接種科興疫苗

哪些地方可以接種疫苗？

1. 社區疫苗接種中心（必須預約）

開放時間：每日早上8時至晚上8時

需帶備文件：身分證明文件、優先接種組別證明

2. 醫管局轄下的指定普通科門診診所（必須預約）

3. 指定私家醫院和診所

4. 安老院、殘疾人士院舍及護養院（由外展疫苗接種隊負責接種）

可以選擇接種哪種疫苗嗎？

可以。不過，每間接種中心只提供一款疫苗，設於九龍灣體育館、天水圍天暉路體育館、香港中央圖書館、佐敦官涌體育館、沙田源禾路體育館的接種中心提供科興疫苗，其餘24間則接種復必泰疫苗（按此）。

由於復必泰疫苗處理程序較繁複，政府會安排參與接種計劃的私家醫生於1,500間私家診所為市民接種科興疫苗。

責任編輯：曹佩鈞

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