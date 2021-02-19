【新冠疫苗】2月23日起可網上預約　新冠肺炎疫苗接種計劃懶人包

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為控制新冠肺炎疫情，不少國家已經開展疫苗接種計劃。港府亦已訂購三款共2250萬劑疫苗，將會分批抵港。而第一批100萬劑的科興疫苗已運抵本港，市民可於下周二（23日）進行網上預約，最快下周五（26日）可接種疫苗。
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哪些組別可優先接種？
如何預約接種疫苗？
何時可預約及接種疫苗？
網上預約：2月23日起接受申請
接種日期：2月26日起，5間社區疫苗接種中心和醫院管理局轄下18間普通科門診診所可接種科興疫苗；料3月中旬私家醫生可為市民接種科興疫苗
哪些地方可以接種疫苗？
1. 社區疫苗接種中心（必須預約）
2. 醫管局轄下的指定普通科門診診所（必須預約）
3. 指定私家醫院和診所
4. 安老院、殘疾人士院舍及護養院（由外展疫苗接種隊負責接種）
可以選擇接種哪種疫苗嗎？
可以。不過，每間接種中心只提供一款疫苗，設於九龍灣體育館、天水圍天暉路體育館、香港中央圖書館、佐敦官涌體育館、沙田源禾路體育館的接種中心提供科興疫苗，其餘24間則接種復必泰疫苗（按此）。
由於復必泰疫苗處理程序較繁複，政府會安排參與接種計劃的私家醫生於1,500間私家診所為市民接種科興疫苗。
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 生活理財