▲ 【ESG】新世界聘ESG策略師月薪高達10萬元 為何ESG人才如此吃香？

新世界發展 （00017） 宣布將於3月13日，舉辦大型招聘會，增聘近1,000個職位，當中薪酬最高的ESG策略師，料月薪可高達10萬元。「環境、社會和企業管治」（ESG）日益受到投資者注視，不少企業因應投資者及社會的期望而設定ESG目標，務求在發展業務的同時，也能盡社會責任。應徵ESG相關職位需具備甚麼技能？為何ESG人才會在就業市場上如此吃香？

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為何企業增加招聘ESG人才？

據了解，新世界發展所招聘的ESG策略師，將會為物業開發及經營實施標準化管理制定環保目標，並在業務模式中注入環保、健康、智能及關愛元素，務求為社帶來長遠福祉，月薪高達10萬元。ESG近年成為重要的投資主題，不少評級機構均會就企業的ESG表現作出評級，作為投資者的參考指標之一，因而提升企業對自身ESG表現的重視。

ESG人才渴市 僅1%人具備相關技能

提升ESG表現是全球企業的大趨勢，但在聘用專業人才方面卻面對困難。據招聘平台Linkedin於去年發布的《人才洞見》報告，據去年8月平台的招聘數據，10,000個投資專業相關的職位中，有6%提及需具有可持續發展相關的技能，當中包括投資組合經理、分析師及財務顧問及CEO等職位。

雖然市場對具備可持續發展技能的需求很高，但根據LinkedIn對平台約100萬投資專業人士的分析發現，只有不到1%的人在其個人資料中披露持有可持續發展相關技能，反映人才短缺的問題。LinkedIn列其人才需求程度為最高的「非常高」，而具備可持續發展相關技能的專業人才，在過去12個月中較平均用戶獲得更多的招聘者來信，顯示企業正積極地尋求相關人才。

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投資專業ESG人才需具備甚麼技能？

特許金融分析師協會（CFA Institute）《投資管理中的可持續發展的未來》報告中，分析了在投資專業的ESG人才需具備技能，分別為技術能力、軟技能及T型技能。

技術能力：透過數據分析，了解可持續性發展對企業資產價格的影響，並制定合適的投資組合。另外，由於針對公司的可持續發展的法規會隨之增加，企業對具備法律知識的人才也有一定需求。



軟技能：具備解決棘手的問題的能力，以及良好的溝通技巧，以便說服公司高層及客戶考慮有關可持續性發展的風險及機遇。此外，ESG人才也需有遠見，以便推動公司實現可持續性的長期目標。



T型技能：對自身專業領域中技能與知識有深度了解，同時具備對專業知識的整合能力，能將專業知識應用在其他領域，與不同領域專家合作。例如不少ESG專家是來自農業或生物學等背景，他們同樣要有金融相關的學識，當進行跨學科的合作時，能就不同觀點進行更有效的溝通。

責任編輯：李瑩

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