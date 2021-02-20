▲ 畢業生職位空缺跌15% 專家籲做臨時工儲經驗

受新冠肺炎疫情及經濟衰退雙重打擊下，本港最新失業率升至7%，創近17年的高位。在職位空缺大減的情況下，大專生一畢業就遇上就業困難，求職之路更加崎嶇。有人力資源專家呼籲畢業生可嘗試不同領域的工種，先汲取工作經驗，再逐步尋覓真正適合自己的工作。

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康業服務有限公司人力資源及行政總監兼香港人才管理協會會長蔣世源提到，在2019年的社會運動及至新冠肺炎接連影響下，本地經濟受到嚴重衝擊。直到現時，疫情仍未見盡頭，相信今年畢業生就業困難的情況將更為嚴峻。

大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）資料指出，去年第四季大學畢業生全職職位空缺約有1.2萬個，較前年同期少約15%。從不同求職網站可見，不少公司今年放棄招聘畢業生，適合他們的空缺明顯減少。

臨時工儲經驗 有機轉全職

蔣坦言，去年職位空缺大減，令一批畢業生仍未獲聘；而即將又有一批應屆畢業生出現，在需求大於供給的情況下，年輕人的就業市場競爭將變得更加激烈，求職難上加難。但他指出，畢業生不應太過悲觀，因市場依然有不同工種處於渴才狀態，例如資訊科技、醫療或協助公司數碼轉型等的職位。

去年畢業於香港中文大學政治與行政學系的阿志直言，他從6月初開始寄出約30份求職申請，當中有全職及合約制工作。惟直至去年12月中仍未有消息，便開始經中介公司做散工，擔任生物科技研發中心的臨時工作人員。

他明白在疫情、失業率持續上升的情況下，求職競爭愈趨激烈，所以原本以「漁翁撒網式」尋求不同工作如政府部門工作、物業管理公司、招聘中介公司等，亦認為可以「做住散工先，邊做邊儲經驗都好」。而因為在該臨時工作中，英語能力較突出、有領導才能，以及工作積極，有機會獲得主管邀請出席面試，成功轉為全職員工。

盡早作準備 了解行業趨勢

美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍亦指，現時求職人數增加，企業必然會選擇更有經驗或對行業有熱誠的求職者。所以兩位人力資源專家均建議，應屆畢業生也可嘗試尋找非全職類工作，如兼職或合約工作，先避免空白期並嘗試不同工作，累積工作經驗。

施標龍還建議，畢業生應找出個人特質，並向有興趣的行業着手，在事前做足準備功課，包括「了解行業趨勢、競爭模式、工作模式或文化是否適合等，這些都會幫助到面試時的對答。」

作者：曾曉汶、張寶燕

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：畢業生先試不同工種 汲工作經驗（收費文章）】

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