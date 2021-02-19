教9歲以上孩子處理利市錢　學習等待的重要

願意等待對學習理財很重要，也能鞏固親子關係及互信。

續上周。

農曆新年過後，相信不少家長可能會為如何教孩子處理利市錢費心。筆者上周的文章已建議，家長應根據孩子不同年齡階段作不同處理，但應以簡單為原則，本周再續。

9歲後

等升上三、四年班才逐步讓孩子處理利市錢（但不是完全放手），因為他們對金錢的概念有多些認識，但仍然不是完全讓孩子獨立處理。等儲蓄達到一個數目（例如4,000元）開一個聯名戶口把錢存進銀行，一旦存款在銀行，每年至少告訴孩子兩次，這筆錢有利息／複利和會慢慢增長，知道如果我們等待，就會有回報。

重點：在兒童階段，繼續通過理財教導等待的重要。

12歲後

如果父母懂得投資，可嘗試和孩子一起「做少少投資」，目標揀指數成分股或收息股，教導投資也是要等待的，而且有上升或下跌的機會。至於股價下跌，筆者認為這是一個好時機教小朋友真實的投資情況，不要為了面子而隱瞞。

重點：在進入青少年階段，父母要更多聽孩子意見，一起執行。

總結：

1. 父母和子女一起遵守理財約定，不能以大欺小，及以為孩子年紀小，容易忘記，不去實踐承諾。

2. 父母要有耐性和堅持，不要喝罵（更不要打罵），持續教導守信用和責任感。

透過利市錢及兒時的教導，孩子有機會愈早建立良好的理財習慣，願意等待對學習理財很重要，也能鞏固親子關係及互信，這樣孩子將來出現不斷要求買玩具或昂貴東西的情況會減少發生。

【如何教小朋友理財（利市錢）之二】

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。