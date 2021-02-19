【ESG投資】證監會認可ESG債券基金表現比較　邊隻基金一年回報達5.75%？

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黃金價格回落 金礦股同黃金ETF點樣揀？
ESG投資主題近年備受投資者關注，金管局早前公布，港府成功發售總發行額25億美元的綠色債券，30年期債的收益率達2.431%，惟有關債券一般散戶難以接觸。一般投資者也可留意獲證監會認可ESG基金，當中有不少基金也以投資綠色或可持續發展的債券為主，當中的回報如何？
【美股ESG ETF過去一年回報超過100%有幾隻？：按此】
個人投資者可透過證監會網站搜尋認可ESG的基金資料，根據列表，認可的債券基金分別有安聯旗下的新興市場SRI債券基金、新興市場企業SRI債券基金及綠色債券基金，由滙豐環球投資基金管理的環球低碳債券基金，以及富達的可持續發展策略債券基金。
以一年回報計算，回報最佳的為富達可持續發展策略債券基金（A類別股份 - 累積 - 美元），達到5.75%，而回報較低為安聯綠色債券基金 - AT累積類股（歐元）僅得1.23%。
|基金
|年初至今
|一年回報
|三年回報
|收費
|安聯新興市場SRI企業債券基金 - AT類 （H2 - 歐元對冲）累積股份
|0.21%
|2.95%
|---
|1.55%
|安聯綠色債券基金 - AT累積類股（歐元）
|-1.20%
|1.23%
|3.06
|1.15%
|安聯綠色債券基金 - AT累積類股（美元避險）
|-1.11%
|2.66%
|--
|1.16%
|安聯綠色債券基金 - IT累積類股（美元避險）
|-1.03%
|3.39%
|--
|0.61%
|富達基金 - 可持續發展策略債券基金（A類別股份 - 累積 - 美元）
|0.08%
|5.75%
|5.12%
|1.44%
|滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券AC（美元）
|-1.03%
|3.42%
|5.73%
|1.05%
|資料：晨星；截至2月17日
此外，亦有ESG債券基金為派息型，安聯綠色債券基金以下兩類別基金為每月派息，年度化股息收益率達2.39%。
|派息基金
|派息方法
|年度化股息收益率（%）
|安聯綠色債券基金 - AM類（H2 - 美元對冲）收息股份
|每月
|2.39%
|安聯綠色債券基金 - AM類（H2 - 港元對冲）收息股份
|每月
|2.39%
|資料：安聯；截至2月17日
責任編輯：李瑩
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欄名 : 綠色投資