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【ESG投資】證監會認可ESG債券基金表現比較　邊隻基金一年回報達5.75%？

理財學堂 10:46 2021/02/19

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【ESG投資】證監會認可ESG債券基金表現比較　邊隻基金一年回報達5.75%？

ESG投資主題近年備受投資者關注，金管局早前公布，港府成功發售總發行額25億美元的綠色債券，30年期債的收益率達2.431%，惟有關債券一般散戶難以接觸。一般投資者也可留意獲證監會認可ESG基金，當中有不少基金也以投資綠色或可持續發展的債券為主，當中的回報如何？

【美股ESG ETF過去一年回報超過100%有幾隻？：按此

個人投資者可透過證監會網站搜尋認可ESG的基金資料，根據列表，認可的債券基金分別有安聯旗下的新興市場SRI債券基金、新興市場企業SRI債券基金及綠色債券基金，由滙豐環球投資基金管理的環球低碳債券基金，以及富達的可持續發展策略債券基金。

以一年回報計算，回報最佳的為富達可持續發展策略債券基金（A類別股份 - 累積 - 美元），達到5.75%，而回報較低為安聯綠色債券基金 - AT累積類股（歐元）僅得1.23%。

基金 年初至今 一年回報 三年回報 收費
安聯新興市場SRI企業債券基金 - AT類 （H2 - 歐元對冲）累積股份 0.21% 2.95% --- 1.55%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股（歐元） -1.20% 1.23% 3.06 1.15%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股（美元避險） -1.11% 2.66% -- 1.16%
安聯綠色債券基金 - IT累積類股（美元避險） -1.03% 3.39% -- 0.61%
富達基金 - 可持續發展策略債券基金（A類別股份 - 累積 - 美元） 0.08% 5.75% 5.12% 1.44%
滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券AC（美元） -1.03% 3.42% 5.73% 1.05%
資料：晨星；截至2月17日

此外，亦有ESG債券基金為派息型，安聯綠色債券基金以下兩類別基金為每月派息，年度化股息收益率達2.39%。

派息基金 派息方法 年度化股息收益率（%）
安聯綠色債券基金 - AM類（H2 - 美元對冲）收息股份 每月 2.39%
安聯綠色債券基金 - AM類（H2 - 港元對冲）收息股份 每月 2.39%
資料：安聯；截至2月17日

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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