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【晚市堂食】精選酒店自助晚餐優惠　最平買一送一

精明理財 17:47 2021/02/18

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【晚市堂食】精選酒店自助晚餐優惠　最平買一送一

政府由今日（18日）起放寬晚市堂食，不少酒店紛紛推出自助晚餐優惠，最平可享自助晚餐買一送一優惠。食肆雖放寬至可以4人一枱，惟限聚令仍不可多於2人，疫情下仍要留意相關餐廳的最新安排。

【都會海逸酒店自助晚餐75折：按此

諾富特世紀酒店：自助晚餐6折

諾富特世紀酒店的LeCafé於今日（2月18日）起，恢復供應自助午餐及自助晚餐。酒店現正推出「和牛日式主題自助餐」，更提供日式壽喜燒、慢煮醬燒和牛肩胛肉眼、炸吉列和牛、日式鴨肝和牛炒烏冬、日本直送刺身、海膽粒粒籽丼、宇治抹茶豆腐花、鮮嫩生蠔、松葉蟹腳及多款Mövenpick雪糕等美食。

    點擊圖片放大
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現時只要讚好酒店Facebook專頁，惠顧自助晚餐即可享6折優惠。入座時需出示已讚好的Facebook專頁頁面予餐廳職員，方可使用此優惠。

供應時間：晚上6時30分至晚上9時30分
收費：

  • 星期一至四：成人548元、小童338元（需加一服務費）
  • 星期五至日及公眾假期：成人578元、小童358元（需加一服務費）

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓
預訂方法：6106 8083(WhatsApp)／2598 9869

百樂酒店：自助晚餐買一送一

百樂酒店Park café現正推出「龍蝦‧鮑魚嚐鮮盛宴」海鮮自助晚餐，有多款美食可供選擇，包括三重芝士焗龍蝦伴蠔皇鮑魚時蔬、鮑汁花菇龍蝦扒時蔬、花雕鹽漬龍蝦粒蒸蛋、古法竹籠荷葉蒸陳皮鮑魚海鮮飯、鮑魚水蟹粥、香脆豬腩配自家製蘋果醬、鮑魚蟲草花杞子燉烏雞湯、生蠔鱈場蟹腳海鮮拼盤、桃膠蓮子鮮奶燉蛋白及MÕVENPICK雪糕等。

另外，酒店現時推出多個優惠：

  • 生日優惠：每4位賓客惠顧，1位當月的生日之星可免費享用1次，同行賓客可享75折優惠
  • 長者小童優惠：65歲或以上長者可享65折優惠；6-11歲小童可享半價優惠；6歲以下小童免費
  • Facebook優惠：讚好「香港百樂酒店」Facebook專頁，並出示已置頂之優惠券，可享7折優惠
  • 限時優惠：由即日起至2月28日，在指定優惠連結預訂自助餐輸入優惠碼「AEO50D」，並於網上繳付每位100元之訂金（以入座人數計算），即可享買一送一優惠。

供應時間：晚上6時30分至晚上9時30分
收費：

  • 星期一至四：成人518元、小童358元（需加一服務費）
  • 星期五至日及公眾假期：成人548元、小童368元（需加一服務費）

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號
預訂方法：6588 0682（WhatsApp）／2731 2168／網上預訂

帝都酒店：限時優惠價

帝都酒店2+2 café現正推出「龍蝦．生蠔．和牛海鮮自助晚餐」，當中包括即開生蠔、波士頓龍蝦、香煎和牛及冰鎮海鮮等佳餚。由即日起至2月28日期間惠顧，更可享限時優惠。顧客需要讚好Royal Park Hotel Facebook專頁及分享指定貼文可享優惠，優惠只適用於每日首20位顧客。

    點擊圖片放大

全時段自助晚餐（優惠價）
時段：晚上6時至晚上10時

  • 星期一至五：成人478元、小童378元
  • 星期六至日：成人498元、小童398元 

第一或第二輪自助晚餐（優惠價）
時段：晚上5時30分至晚上7時30分／晚上8時至晚上10時

  • 星期一至五：成人438元、小童338元
  • 星期六至日：成人458元、小童358元

地址：沙田白鶴汀街八號
預訂方法：2694 3886⁣

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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