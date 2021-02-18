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【黃金投資】唔買實體黃金　轉買黃金ETF？　溫傑公開個人投資心水股

收息攻略 17:50 2021/02/18

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新一年為取個好意頭，可能會有人選擇買黃金。不過金價高企，而且投資實體黃金手續比較繁複，買完又要處理存放的安全問題。是次找來出名是「穩重派」的光大新鴻基財富管理策略師溫傑，分享對黃金投資前景的睇法，他個人的投資心水卻非黃金股或實金，而是ETF！

港股市場黃金股並不太多，當中包括紫金礦業 （02899） 、招金 （01818） 及山東黃金 （01787） 等龍頭的黃金股。問到這些黃金股，溫傑就表示，黃金股並非他的心頭好，他的心水反而是黃金ETF，當中SPFR金ETF （02840） 更是他的首選，主要原因是該ETF持有實金，貼近金價。他分析，黃金股面對各種因素或會受到影響，例如若礦場遇上當地政局動盪，或公司管理層變動等，均會為公司帶來影響。

組合加入黃金項目增穩定性

穩健派的他亦選擇公路股，主要由於公路股的穩定性高，如越秀交通基建 （01052） ，因為大部分的公路股每個月都會公布其路費收入，透明度很高，而且在正常的情況下，公司的收入及派息都非常穩定，因為汽車若要進出相關城市必定要經路過該公路，只是在去年疫情嚴峻時，封城封省才有較大影響。

最後，溫傑分享，他的投資組合在一般情況下都會有5至10%長綫持有黃金類型的股份，因可以對冲在股市波動時間的波動，增加組合的穩定性。

 

責任編輯︰陳玉蓮

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欄名 : 收息之選

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