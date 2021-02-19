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買一送一大放送：adidas網店指定減價女裝、UA院綫會員戲票

精明理財 07:00 2021/02/19

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. adidas網店：指定減價女裝產品買一送一

由即日起至2月20日，於adidas網店購買指定減價女裝產品，均可享買一送一優惠。

adidas網店

2. UA院綫：會員專享戲票買一送一

防疫措施放寬戲院重開！UA Loyalty Club即推出會員專享優惠，會員凡親臨戲院票房購買即日至3月31日內之電影場次，成人正價戲票可享買一送一優惠。

要注意部分電影不可享用此優惠，而每次交易只可以使用此優惠四次。

優惠詳情

3. Beans：外賣自取8折優惠

由2月18日起，Beans推出外賣自取八折優惠，而優惠不適用於「早餐」「午餐」及「下午茶」餐牌。

另外，此優惠亦不適用於Openrice外賣自取及戶戶送外賣服務。

分店一覽

 

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝＝＝

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欄名 : 今日優惠精選

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