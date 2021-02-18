▲ 【ESG投資】甘比陳凱韻任華人置業CEO 女性領導與ESG有何關係？

華人置業 （00127） 宣布，「大劉」劉鑾雄妻子、大股東兼執行董事「甘比」陳凱韻，接替其胞姊陳詩韻，出任集團行政總裁一職。近年愈來愈多女性入主企業高層，淡化職場性別差異及推動女性領導力是全球企業的大趨勢，也是衡量企業在環境、社會和企業管治（ESG）表現的指標之一。女性在企業的地位，與ESG有何關係？為何會受投資者關注？

【標普2021年可持續發展年鑑 邊幾間中港企業入圍？：按此】

女性領導與ESG有何關係？



「ESG」是指「Environment（環境）」、「Social（社會）」與「Governance（管治）」，其分別代表環境保護、社會責任和企業管治。根據經濟合作暨發展組織（OECD）對ESG的定義，環境議題包括溫室氣體排放、能源效益、環境污染、氣候變化及浪費等；社會議題包括工人待遇、童工問題、人權及供應鏈管理等；企業管治議題包括董事會獨立性及多元化、股東權益、行政人員薪酬及企業倫理等。

女性在企業的地位，牽涉到性別平等及企業多元化等議題，因此亦有評級機構會將企業內的女性員工比率，視作評審ESG分數的因素之一。以彭博為例，也設有性别平等指數，來衡量企業在性别平等政策的透明度，作為投資者的參考指標。

【美股ESG ETF累計逾百隻 過去一年回報超過100%有幾隻？：按此】

為何女性領導如此重要？

除了實現性別平等外，不少研究的結果皆顯示，公司董事會和高管層中女性所佔比例，與公司業績呈正向關係，據評級機構標普（S&P Global）《當女性領導，企業獲勝》（When Women Lead， Firms Win）研究指，擁有女性首席財務總監的公司比市場平均水平更具盈利能力，並具有卓越的股價表現。研究結果更指，性別多元化程度較高的企業，其董事會的利潤會更高。

聯交所設指引 提倡公司董事多元化

女性董事比例這項議題近年愈來愈受到關注，在聯交所《董事會及董事指引》中，提供上市公司履行董事會及董事職責及職能的實務建議，當中包括鼓勵上市公司董事會成員性別多元化。《指引》指出，企業在提名董事的過程中對成員的多元化（包括性別）方面的考量應更具透明度，而多元化政策及其可量化目標的進展均須在企業管治報告中披露。

香港女性董事比例高嗎？

近年愈來愈多女性在企業中擔任領導角色，以港交所 （00388） 為例，於2018年由史美倫出任主席，是首位女主席，惟本港女高層或董事比例偏低的情況仍有待改善。德勤中國公司治理中心《2019中國上市公司女性董事調研報告》指，歐洲的董事會女性比例的最高，平均為22.6%，美國為14.2%，而亞洲地區整體較歐洲低，香港和內地女性董事佔比分別為13.3%及9.6%。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】