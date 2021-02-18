新冠肺炎疫情持續，不少人為了減少外出，都會網上購物，但其實香港還沒有特定法例規管網店。假如在網購時遇到問題，大家可以如何處理呢？

第一個情境：如果收到的貨物貨不對辦，或與之前提供的商品說明不相符，買家是可以拒收並要求退款。根據香港法例第26章《貨品售賣條例》第38條，買家要迅速地向賣家表示拒絕收貨並要求更換貨品或退款，但假如賣家不肯退款或換貨，大家便要先留意網店條款或雙方之先的協定有沒有提過該商店會接受更換貨品或安排退款，假如條款指明會接受而店主卻拒絕的話，根據《貨品售賣條例》，買家便有權拒收貨品和要求退款。

第二個情境：買家已付款但賣家無交貨或延遲交貨。首先，如果賣家沒有提供貨物，便會干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第2及9條的盜竊罪，最多入獄10年，另外，如果賣家沒有於協定日期或無理由地延遲交貨，買家便可以要求退款。

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但其實剛提到的法律問題都要按實際情況而定，大家應留意網店的相關條款，或網店的信用，並與賣家多溝通。