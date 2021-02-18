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【財富增值】教你善用水桶模式投資法　先增值財富再創造現金流

博客 16:00 2021/02/18

分享：

【財富增值】教你善用水桶模式投資法　先增值財富再創造現金流

上次講到水桶模式投資法，這是一個分配資產的模式，當中分為3部分，即是分開3個水桶，而這3個水桶就代表3種類型的投資：

  •   水桶1──快速增值
  •   水桶2──平穩發展
  •   水桶3──收息資產

而這個模式的關鍵是只會高向低流，即：水桶1→水桶2→水桶3

3種資產各有增值幅度

在這裡先要大家要明白一個資產概念，就是這3個資產類別，其實長遠計會有不同的增值幅度，即快速增值／平穩發展／收息資產這3種資產，短期的波動性會令前者風險較高，但只要時間夠長，前者的增值就比後者會愈來愈多。

即是在長遠計，快速增值資產會自然地比平穩發展類增值別多，而平穩發展類別亦會自然地比收息資產類多。所以若以水桶的概念來說，上面的水桶必然比下面的更快滿瀉，而最低的收息資產類別，更不存在增值的條件，因為這類別只是提供利息，不斷提供現金流，目的不在於增值。

例如某人擁150萬元，將資金平均分在這3項資產中，即3個水桶的分類為：50萬元／50萬元／50萬元。舉例說數年後升值至100萬元／80萬元／50萬元。所以若要調整至各為1/3，那必然是由上而下的水桶模式流向。

當然，固定比率的分配模式只是其中一種，而因年齡亦會變化，分配模式亦會有所轉變，水亦會同樣因這元素而流向下一個桶。

【如何利用真收息股累積財富：按此

先增值資產　後製造現金流

水桶1目的是增值，雖然有風險，但只要是年輕人，選擇正確的資產，加上時間長就能將風險減輕，增值了之後就將資金調去水桶2，平穩發展。這是一種穩中求勝的投資策略，而水桶1及水桶2都是強調增值，不斷地錢搵錢，令資產滾大，盡可能都不提走資金。

至於到水桶2增值後，增值後的資金就會調配到水桶3中，水桶3不求增值，而是以保本及收息為主。而憑這3層結構，上層會不斷為下層提供資金，將其壯大，這就會令水桶3產生更多利息，而這些利息與水桶1、2賺到的不同，這些利息不同再投資，而是供給我們消費，供我們花掉的。

由於建議年輕人先苦後甜，先將資產增值，到最後才享受，因此不用急於供給水桶3，而是等水桶1、2有足夠大後，才慢慢供給水桶3。因此，整個「水桶模式投資法」是一個逾十年，甚至是數十年的長期投資策略。

【成功人士與普通人的差別在哪？：按此

人生階段不同　比率亦要調整

在之前年輕人的例子中，最初這名年輕人分配資金的模式是：

水桶1：快速增值（60%）
水桶2：平穩發展（40%）
水桶3：收息資產（0%）

當人生階段改變，年紀漸大時，為穩健就自然會調高下層水桶的比例，即是將水分配至下面的桶中，假如他已進入中年，將資產分配的比率改變成：

水桶1：快速增值（30%）
水桶2：平穩發展（40%）
水桶3：收息資產（30%）

而這個分配模式將維持一段時間，到這名人士漸漸年紀大，風險承受的能力也較低，同時亦開始計劃退休時，他又要漸漸將上層的水倒去下一層，調校成更適合他的模式，於是他便將資產分配的比率改變成：

水桶1：快速增值（0%）
水桶2：平穩發展（30%）
水桶3：收息資產（70%）

這就是「水桶模式投資法」的其中一種應用方法，而比率則是因每個人的情況而不同，上面所講的只是一個例子。

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為︰超實用財富配置模式，水桶模式投資法（二）】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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