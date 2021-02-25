▲ 【REITs】唔使買樓都可以收租！買樓vs投資房託基金利弊比較

若一個人不夠資金買樓，但又怕樓價上升的風險，其中一個對冲的方法就是購買房地產信託基金（Real Estate Investment Trust Fund，REITs），就能作為相關的替代品。即是說，無論是資金不足付首期買樓，又或是不想買樓但又想享受樓市的升幅，房託都能成為一個替代之選。

投資房託可收租金派息

買入房託就如同買入一個物業組合，雖然所買的只佔一小部分，但卻能享受當中的升值潛力，以及當中所分派的租金收入。投資者可在股票市場上買入房託，如同買股票一樣，十分方便，不過在港上市的房託不多，只有約10隻，所以投資者選擇有限。

而房託跟股票不同的是，房託受《房地產基金守則》規限，規限房託要將除稅後淨收入的90%以上分派予單位持有人，保障了持有人的利息收入，同時限制了管理層主導的因素，將焦點集中於該物業組合的質素上。

【首富的儲錢秘技 唔複雜你我都做到！：按此】

至於物業的範圍則十分廣泛，可以是商場、寫字樓、停車場、工廈、酒店等各類型的物業，視乎該房託所投資的範疇，而就算是同一類別，也有質素之分。

除了本身物業的質素外，亦要分析其潛力，例如屋邨商場一向是較低檔次，估值只屬一般，但在翻新及居民消費力提升的前提下，潛力則不容忽視，而這就是投資者要分析的。所以，買房託與買樓一樣，同樣需要對當中的物業作出分析，甚至是實地考察。

而房託持有人持有房託後，就如同按比例持有了該物業組合，當這些物業收租後，大部分就會作股息般分派給持有人，如同買樓收租一樣，而當其中的物業升值時，該房託的價格亦會上升。

【如何利用真收息股累積財富：按此】

房託流動性遠勝於買樓



雖然買樓與房託兩者有相似的地方，但當中亦有不少不同之處，其中一項就是自主性，自己買樓無論在決定權，以及管理方向都會由自己處理；反之，持有房託的小股東則缺乏話事權，只能依靠管理層的決策與管理。

當然兩者間沒有那一個較好，只視乎投資者自己的取向，例如對一個認為買樓是一件麻煩事的人來說，房託當然較優。另外，由於近年政府的各種打擊樓市措施，令買賣物業的成本上升，同時限制多多，故此在買賣成本，以及流動性方面（如套現），房託則遠勝於自行買樓。

而房託另一個優勢，則是買到一些自己買不到的物業類別，例如要買入一個商場，一般人根本難以做到，若透過買入持有商場的房託，就能間接買入商場，享受當中的租金及價值增長。

不過房託相比起自行買樓，用途方面則遠不及，自行買樓除用作投資外，亦能用作自住，又或自行分割創富等，用途方面則較有彈性及有自主性。

買樓vs投資房託基金 投資風險大不同【下一頁】

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為︰買樓收租的替代方法（上）及（下）】