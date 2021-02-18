  • 22°C
香港時間 : 2021218日 (週四) 14:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自願醫保】平價VHIS大比併　一年保費少於5,000元夠唔夠保障？

保險保障 13:43 2021/02/18

分享：

【自願醫保】平價VHIS大比併 一年保費少於5,000元夠唔夠保障？

於保費及保障中取平衡　規劃醫療保障

無疑，市場上有保障更高的產品，如「全數保障」的高端醫療保險，但無自付費的計劃，其保費亦不低。而本文交代的平價自願醫保，受保人又可以怎樣運用，應對大小傷病呢？

對於公立醫院輪候時間頗長的小病，如腸鏡檢查（日間治療）、割痔瘡手術，不少自願醫保產品的預計保障率亦超過95%，受保人只需自付少於2千元。就算最基本的標準計劃，對於此類小病的預計保障卻接近8成。所以，受保人可透過自願醫保醫小病，轉向私家醫院，得到較快及舒適的治療。

至於大病，上述產品的保障率差異很大，客戶自付額最少亦要數萬元。如果財政緊絀的人士，未必敢在私家醫院醫大病，寧願排公立醫院，在這情況下，自願醫保仍可發揮部分作用，填補公立醫院中病人自費項目的開支。

【VHIS靈活計劃最新評分出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？：按此

如市民在公立醫院接受通波仔，手術中置入的支架開支（如2個支架花費約8萬元）是自費項目。受保人可索償自願醫保，有關支架開支屬於「雜費」及「額外醫療保障」。上述平價自願醫保產品中，不少計劃也有附加額外醫療保障。

至於在公立醫院治療嚴重癌症，現時大部分標靶及免疫治療藥物均屬自費藥物，而上述大部分自願醫保產品，非手術癌症治療賠償上限為每保單年度80,000元，可彌補部分開支。坦白說，這保額並不足夠，所以市民亦要積極預防癌症，保持健康生活習慣，定期接受篩檢，有病時及早求醫，避免癌症惡化才被發現，那時治療成本自然更高。

本文只討論了平價產品。不過，如果大家能夠加人預算，市場上確有保障更高的產品。讀者需了解個人需要，在預算及保障中尋找平衡，認真比較產品。

比較一年保費少於5,000元自願醫保計劃【上一頁

以上資訊由10Life提供，更新至2021年1月25日，僅供參考，絕非銷售提議。 

【文章來源：10Life；原題：【窮人恩物】比較一年保費少於5,000元的自願醫保計劃（2021第一季），已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

相關文章

立橋人壽推出新儲蓄保險及住院入息保險
2021/01/13
立橋人壽推出新儲蓄保險及住院入息保險
友邦推出新保險產品　保障無限種疾病
2021/01/19
友邦推出新保險產品　保障無限種疾病
【自願醫保】VHIS靈活計劃最新評分出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？
2021/01/21
【自願醫保】VHIS靈活計劃最新評分出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？
定期檢視保單 選擇合適保障
2021/01/25
定期檢視保單 選擇合適保障
【退休規劃】52歲單身漢月入3萬仍透支　8年內可達財務自由嗎？
2021/02/03
【退休規劃】52歲單身漢月入3萬仍透支　8年內可達財務自由嗎？

最新專欄文章 更多

博客 - 【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？
2021/02/11
【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？
博客 - 【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？
2021/02/11
【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？
博客 - 【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較
2021/02/04
【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較
博客 - 【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較
2021/02/04
【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較
【新冠疫苗】4款免費新冠疫苗副作用保障大比拼　登記前有咩細節要留意？
2021/01/28
【新冠疫苗】4款免費新冠疫苗副作用保障大比拼　登記前有咩細節要留意？
醫療保險 醫療保險 自願醫保 免疫治療

下一篇文章

【新冠疫苗】準備好打疫苗未？　打疫苗前要知的4件事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
【肺癌】58歲晚期肺癌婦有藥無錢醫　每三星期需花上2萬元治療
【肺癌】58歲晚期肺癌婦有藥無錢醫　每三星期需花上2萬元治療
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
【新冠疫苗】準備好打疫苗未？　打疫苗前要知的4件事
【新冠疫苗】準備好打疫苗未？　打疫苗前要知的4件事
【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！
【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！