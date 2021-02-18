▲ 【自願醫保】平價VHIS大比併 一年保費少於5,000元夠唔夠保障？

於保費及保障中取平衡 規劃醫療保障

無疑，市場上有保障更高的產品，如「全數保障」的高端醫療保險，但無自付費的計劃，其保費亦不低。而本文交代的平價自願醫保，受保人又可以怎樣運用，應對大小傷病呢？

對於公立醫院輪候時間頗長的小病，如腸鏡檢查（日間治療）、割痔瘡手術，不少自願醫保產品的預計保障率亦超過95%，受保人只需自付少於2千元。就算最基本的標準計劃，對於此類小病的預計保障卻接近8成。所以，受保人可透過自願醫保醫小病，轉向私家醫院，得到較快及舒適的治療。

至於大病，上述產品的保障率差異很大，客戶自付額最少亦要數萬元。如果財政緊絀的人士，未必敢在私家醫院醫大病，寧願排公立醫院，在這情況下，自願醫保仍可發揮部分作用，填補公立醫院中病人自費項目的開支。

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如市民在公立醫院接受通波仔，手術中置入的支架開支（如2個支架花費約8萬元）是自費項目。受保人可索償自願醫保，有關支架開支屬於「雜費」及「額外醫療保障」。上述平價自願醫保產品中，不少計劃也有附加額外醫療保障。

至於在公立醫院治療嚴重癌症，現時大部分標靶及免疫治療藥物均屬自費藥物，而上述大部分自願醫保產品，非手術癌症治療賠償上限為每保單年度80,000元，可彌補部分開支。坦白說，這保額並不足夠，所以市民亦要積極預防癌症，保持健康生活習慣，定期接受篩檢，有病時及早求醫，避免癌症惡化才被發現，那時治療成本自然更高。

本文只討論了平價產品。不過，如果大家能夠加人預算，市場上確有保障更高的產品。讀者需了解個人需要，在預算及保障中尋找平衡，認真比較產品。

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以上資訊由10Life提供，更新至2021年1月25日，僅供參考，絕非銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：【窮人恩物】比較一年保費少於5,000元的自願醫保計劃（2021第一季），已獲授權轉載。】

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