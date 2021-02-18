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【自願醫保】平價VHIS大比併　一年保費少於5,000元夠唔夠保障？

博客 13:43 2021/02/18

分享：

【自願醫保】平價VHIS大比併 一年保費少於5,000元夠唔夠保障？

新冠肺炎大大打擊香港經濟，普羅大眾收入大受影響。有意見認為「供保險」是一種沉重的負擔，即使得到醫療保障是好事，但卻礙於保費而卻步。究竟市場上有沒有平價、而保障又不俗的自願醫保計劃（VHIS）呢？10Life分析自願醫保（普通房），在保費少於5,000元、而又沒有自付費的計劃當中，尋找10款平均保障率較高的自願醫保計劃。

 

自願醫保保費與保障未必成正比

自願醫保有標準計劃和靈活計劃，而靈活計劃一般提供更好保障。如果保費預算緊絀，現時市場上仍有幾個自願醫保靈活計劃、及大多數標準計劃，一年保費少於5,000元，當中男性可選擇的產品比女性多，因為女性的保費通常較高。上表中，部分產品的男性價位較親民，但女性的保費則超出5,000元大關。然而，不少計劃間中也會推出首年保費優惠。

【家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較：按此

讀者可能疑惑，低保費的自願醫保計劃，保障是否很一般，究竟魚與熊掌，是否不可兼得？10Life根據12個常見傷病個案，預計醫療保險的平均保障率。上表顯示，受預算的限制下，富衛更衛您（優越版）醫療計劃的預計平均保障率最高，達90.5%，男性保費為4,680元，但女性亦超支，保費為6,173元。隨後的保泰自願醫保-靈活計劃-基本計劃亦有81.3%%預計平均保障。保泰有時會推出BowtieCash優惠，當受保人索償時，可使用BowtieCash，支付超過賠償額的合資格醫療費用，或令保障進一步完善。上述兩款靈活計劃的保障皆高於標準計劃所訂立的最低要求，例如皆附加額外醫療保障（Supplementary Major Medical）。

至於自願醫保標準計劃，各公司的產品保障相若，10Life預計平均保障率為53%，對於35至44歲非吸煙男士，保費介乎2,087至5,584元，價位與保障較高的靈活計劃重疊，由此可見，保障與保費不一定成正比，消費者要小心比較。

平價自願醫保保障夠唔夠？【下一頁

以上資訊由10Life提供，更新至2021年1月25日，僅供參考，絕非銷售提議。 

【文章來源：10Life；原題：【窮人恩物】比較一年保費少於5,000元的自願醫保計劃（2021第一季），已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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