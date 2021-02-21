大灣區發展　購買保險有甚麼要注意？

隨着「大灣區2區9市」的政策發展，促進了中港澳三地的聯繫，各行各業都因此而有所受惠，當中金融業更是首個被長綫看好的板塊。讀者李小姐打算到大灣區工作或讀書，究竟在購買保險方面有甚麼要注意呢？

大灣區保險 市面種類少

現今海陸空交通便利，大灣區最快可以是一小時內的生活圈，當跨境機會多了意味着較高可能性出現旅遊、意外、醫療及其他生活風險。即使本身有購買保險的習慣，讀者都會有以下疑問：需要因此而加大保障嗎？有大灣區系列的保險嗎？坊間常見的保險產品與大灣區系列有何不同？

新政策一出台，保險公司當然不敢怠慢，適時推出大灣區系列的保險，但目前涵蓋的種類較少，只有旅遊保及意外保，保障內容與目前市場上現有產品相比其實大同小異，主要不同是投保條件放寬至持有內地居民身份證或澳門居民身份證，請注意申請必須於香港特別行政區進行，及於同一保單年度內所有受保人必須為居住於粵港澳大灣區6個月或以上。

居住地改變 可影響保費

由於保障範圍只集中在大灣區，保費率釐定方面主要基於粵港澳大灣區內跨境醫療健康和商業保險經驗數據定價，保額上限可適度提高與港澳接軌，所以保費能夠有效地降低，適合學生或退休人士選用。當然，每份保單都要受限於不保事項，讀者投保前請詳細參閱保單條款。

雖然只有兩個險種標榜着「大灣區系列」，但不代表現有產品沒有提供大灣區保障，無論是醫療、人身意外、人壽、危疾、儲蓄分紅等，都不會因為前往大灣區而影響本身利益，即使風險發生在大灣區內，只要賠償手續經香港辦理一樣可行。不過要注意的是，居住地的改變可能會影響未來的保費，視乎新居住地及核保條件而定。如讀者發現現有的保障未必足夠，前往大灣區前便需要考慮加保或新投保大灣區系列保障了。

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【原文：大灣區保費 視乎居住地（收費文章）】

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