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2021年旅遊趨勢大改變?

精明理財 19:00 2021/02/20

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縱使踏入2021年，外遊仍看似遙遙無期。不管怎樣，經過這場世紀疫情，相信香港人都會重新定義旅遊的形式，而且其趨勢亦將會大大改變。澳洲旅遊局公布2021年旅遊新趨勢預測，讓大家為再次踏上旅程作好準備。其中一項，是遊客更追求自然景點，根據澳洲旅遊局最新「消費者需求計劃」（Consumer Demand Project，簡稱CDP）數據顯示，旅遊人士認為前往空間廣闊的地方旅遊更為安全。

去年留在家抗疫的時間增多，人們逐漸開始欣賞大自然之美。澳洲國內景點和所提供的活動包括：在南澳內陸的費蓮達山脈（Flinders Ranges）參與為期四日的阿卡巴步行導賞團（Arkaba Walk, South Australia），探索存在超過6億年的景觀。或為期6日的經典拉勒平塔徒步之旅（Classic Larapinta Trek in Comfort, Northern Territory），跟隨導遊的步伐探索西麥克唐奈爾山脈（West MacDonnell Ranges）的古老紅土大地。

另外，也愈來愈多旅遊人士傾向尋找對個人和世界都有益的品牌和體驗。而這種取向可以體現於多種形式：簡單如向當地釀酒廠、麵包店或農夫購入農產品來支持本地企業，或通過復元之旅種植樹木，以協助受災地區從森林大火中復元，同時協助樹熊重建棲息地。


責任編輯：張頌婷

 （節錄）

【原文：澳洲旅遊局公布 2021年旅遊新趨勢預測

欄名 : 消費錦囊

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