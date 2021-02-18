▲ 細說積金廿載 范鴻齡胡紅玉談強積金改革

積金局藉強積金制度20周年製作「細說積金廿載」專輯，由積金局歷任主席及行政總監回顧強積金制度20年來的發展歷程。今期由第二任主席范鴻齡和第三任主席胡紅玉分享他們在任內如何推動減費和完善強積金制度。

加強行業競爭 積極推動減費

范鴻齡於2007年獲委任為積金局主席，他提到強積金制度推行一段時間後，接着下來就是協助成員進一步認識強積金投資，而社會亦因而開始關注強積金收費問題。他上任第一件事就是積極推動減費，認為只有透過輿論壓力引起社會關注，才能令受託人及基金調低收費，於是在首個記者會上提出減費事宜，他憶述推動受託人減費的過程。

范鴻齡認為強積金基金收費高的其中一個原因是市場缺乏競爭，因為當時的強積金受託人由僱主指定，而僱主往往選擇那些與他們有其他來往的金融機構所屬的受託人協助管理僱主和僱員供款的強積金。積金局遂在2012年推出強積金「僱員自選安排」（俗稱「半自由行」），讓僱員可以有更大的自主權選擇受託人。另一方面，局方在2007年設立收費比較平台，將各類的基金和受託人的收費在平台上公開，增加透明度之餘，同時促進市場競爭，最終達致收費逐步下調的目的。

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持續改革 完善制度

胡紅玉則憶述，她上任時強積金制度實施將近10年，由於社會一直有不同聲音，故認為改革和改良是唯一的出路。她表示，各項改革工作需時3至4年作前期籌備，更要花時間做研究、推動及進行游說工作，歷任主席的改革方向一致且有連貫性，目標是降低收費、增加回報、加強競爭、簡化行政程序及統一系統。

胡紅玉在任時亦啟動了預設投資策略（DIS）的前期準備工作。當年的研究顯示，很多僱員根本沒有作出任何投資決定，因為他們覺得選擇難、不懂投資和不知道有甚麼風險，於是就對自己的強積金不作任何指示。她認為，DIS具有隨齡降險、收費設上限，以及分散投資環球市場的特點，非常適合不熟悉投資或缺乏時間的計劃成員，也有適合不同人生階段的投資選擇。

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