網傳兩張圖有何啟示？

留意香港恒指，上年全年疫情，經濟倒退6%，股市埋單都升一成，今年不足兩個月又升一成，甚麼玩法？

組群傳來兩張圖，簡簡單單，但有很強的資料訊息，值得分享。

第一張，各地指數市盈率與市帳率。

高低立見，第四行是恒指，市盈率16.6倍，市帳率1.43倍。

最尾一行是納指，市盈率41.1倍，市帳率是9倍。

傳統價值投資，應該買恒指，相對便宜。

新潮的價值投資指恒指是一眾老電磁，金融股、內銀、地產股、公用股，一定買納指，因為現今世代新經濟推動力都集中在那裡，貴得有道理。

其實不止這兩個指數，各地指數都各有背景，計及價格水平後各有長短。

若問我的話，why not both？穩中求勝嘛。

第二張，亞洲指數比較，香港恒指屬最低。

亞洲不計新加坡，不入流？

奇怪，原來不止香港，過去一年，亞洲各地股市都升，台灣與南韓更升近四成。不是疫情嗎？台灣防疫做得很好，但南韓呢？

留意香港恒指，上年全年疫情，經濟倒退6%（港GDP跌6.1% 比較過往數字如何？），股市埋單都升一成，今年不足兩個月又升一成，甚麼玩法？

【本文獲作者止凡授權轉載】

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】