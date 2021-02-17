錶壇同賀金牛年　Breguet、Chopard、Jaquet Droz齊推工藝紀念錶

去年大家都過得艱難，終於都踏入牛年送走鼠年了。2021年在中國農曆中為辛丑年，即金牛年，牛向來被認為是勤奮的動物，能夠確保土地肥沃，作物豐收。想牛年一片向好？不如買枚牛年腕錶賀一賀，不少紀念錶都屬高級工藝作品，極具珍藏價值，戴上牛錶，希望大家今年都能夠多勞多得，各方面都有理想收成。

Chopard

L.U.C XP Urushi Year of the Ox

▲ （品牌提供）

錶盤遵循蒔繪工藝的特點，在採用產自日本漆樹的生漆原料製作的漆層之間灑入金箔，以熠熠生輝的背景襯托一頭正在拉車的金色公牛，牛毛金光璀璨。金牛以黃金製作，飾以珍珠貝母和彩色漆繪，既是農耕象徵，又以含蓄而巧妙的方式彰顯帝王氣派。腕錶的錶殼以18K玫瑰金製作，直徑39.5毫米，厚度僅為6.80毫米，堪稱超薄時計中的精品傑作。（$196,000）

Harry Winston

Premier Chinese New Year Ox Automatic 36mm

▲ （品牌提供）

在鮮艷喜慶的紅色珍珠貝母錶盤上，可見一頭充滿力量與活力的金牛，以18K玫瑰金的線條勾勒出牛的全身線條輪廓、雄壯的犄角、栩栩如生的面部和碩健的胸膛，每個細節都活靈活現。品牌的寶石鑲嵌工藝大師以美鑽凸顯了牛角和牛身使其熠熠生輝，12時位置鑲嵌一顆祖母綠型切工鑽石，刻度環上則鑲嵌著兩顆圓形明亮式切工的鑽石時標和4個玫瑰金標示的小時指示。（售價店洽）

Breguet

Reine de Naples 8955 Cammea

▲ （品牌提供）

腕錶採用白色和棕色單色貝雕藝術，當中的手工雕刻就需時長達20天。牛圖案貝殼浮雕採用象徵五行金屬性的白色，此獨特貝雕以玫瑰金和鑽石為背景，兩枚精美的玫瑰金寶璣指針遊走於鐫刻寶璣簽名上方。錶圈鑲嵌40顆鑽石，錶冠位於錶殼的4時半位置，飾有1顆水滴形切割凸圓形鑽石。此限量款式僅發行8枚。（$567,300）

Arnold & Son

Perpetual Moon Year of the Ox

▲ （品牌提供）

畫面相當豐富，在極為搶眼的一輪巨大明月前，有一座採用金粉手繪而成的寶塔以及身為主角的金水牛。錶盤採用了閃爍的鏡面赤鐵礦製造，貝母製成的月亮在月相盤中轉動，白天時月亮呈白色，於黑暗的環境下則會發亮，機芯可顯示122年的精確月相。就連建築物的部分位置也塗上Super-LumiNova夜光塗料，暗黑下呈現有如亮燈一樣的效果。（$467,000）

Jaquet Droz

Petite Heure Minute Buffalo/Petite Heure Minute Relief Buffalo

▲ （品牌提供）

偏心式錶盤分別用上微繪及浮雕工藝，Petite Heure Minute Buffalo在霧氣繚繞的群山峻嶺之間，出現了一頭英姿煥發、神態祥和的牛，紅金錶殼分別為35毫米及41毫米，較小型的女裝一款更於錶圈及錶耳鑲有鑽石；Petite Heure Minute Relief Buffalo在黑色縞瑪瑙錶盤上有手工製作的金牛和開遍紅寶石花瓣的金質紅梅樹，各限量8枚。（左$294,000、中$333,200、右$553,800）

產品查詢︰

Chopard（2973 0611）

Breguet（2518 9988）

Jaquet Droz（2510 5196）

Harry Winston（2301 2131）

Arnold & Son（2364 0251）