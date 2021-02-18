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百老匯院綫會員半價購票優惠　都會海逸酒店自助晚餐75折

精明理財 07:00 2021/02/18

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 百老匯院綫：會員半價購票優惠

由即日起至6月30日，MOViE MOViE會員可享百老匯院綫半價購票優惠。此優惠不適用於VIP院、發行商指定之個別電影及所有特備節目（包括電影節、特別放映等），只限購買每場正價戲票8張。

另外，早場及星期二優惠場的半價優惠，需以戲院正價計算。

2. 都會海逸酒店：自助晚餐高達75折優惠

隨着政府放寬晚市堂食，都會海逸酒店西餐廳亦推出自助晚餐優惠。由即日起至2月28日，於酒店eShop預繳電子按金，享用「龍」情「蜜」意自助晚餐享高達75折優惠。

今次自助餐的美食非常豐富，包括一系列龍蝦菜式及即製特色甜品，即開時令生蠔、多款海鮮、雜錦剌身、低溫烤香料牛肉眼扒、即製自選生滾粥、多款口味Haagen-Dazs雪糕杯及雪榚批等超過200款美食。

網上預訂

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3. 阿波羅：買第2杯鮮果乳酪減12元

由即日起至2月28日，於阿波羅分店買鮮果乳酪，第2杯即減12元。此優惠不適用於海之戀分店。

分店一覽

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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