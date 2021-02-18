可使資金翻倍的3種簡單投資方式

踏入牛年，想在投資市場獲利，可把資金翻倍有甚麼方法？以下是3個能讓你有好開始的方法。

1. 翻倍時間

在股票市場裡，將資金翻倍的時間是投資組合年平均增長率的函數。如果你知道增長率，你可以通過將增長率分成72來大致確定你的翻倍時間。答案是你估計的幾年後翻倍的時間。

按照這個數學與現金在你的儲蓄帳戶，你會很快看到股市投資的優勢。今天的現金利率約為0.50%。以這個速度，你的現金餘額將在144年內翻一番。與投資於盈富基金（02800）的資金進行比較，你可以合理地預期該基金的年增長約為7%（由1999年至今的年複合增長約10%）。現在你的錢在不到11年翻了一番。

當你基於歷史市場平均值時，估算是較為有依據。但是，如果你假設投資每年增長10%或15%，那麼你的翻倍時間估計將遠不可靠。這是因為表現優於市場的表現通常不太一致。例如，一年可能會增長15%，下一年增長4%，或出現負增長。重要的不是一年的增長，是一段時間的平均值相對可靠，因此，計劃作長綫投資，追蹤指數基金是不錯選擇。

2. 擁抱波動性



股市的波動性很嚇人，尤其是對新手投資者來說。但它也為那些在別人賣出時創造的買入機會。盈富基金在2020年3月19日跌至20元水平，不足一年現時已回升至31元水平，升幅達55%。雖然升幅未到一倍，而且表現較標普500指數落後，但反映其回報潛力及韌性。

在下跌周期內買入不是一個簡單或快速獲取回報的方式，但卻可以有機會用吸引價格買入具潛力的優質股。此外，你必須管理兩個層次的不確定性。首先，你不知道市場何時觸底。買入後可能會看到你的投資失去20%或更高的價值。其次，你不知道恢復需要多久。這可能是幾個月，就像2020年發生，也可能是幾年，就像2009年股災後一樣。

為了管理這種不確定性，所以只可投資你至少5年不需要動用的錢，這樣你才不會因為曠日持久的復甦而措手不及。

3. 善用僱主配對

僱主配對是令投資帳戶中將資金翻倍的最簡單、最可靠的方法。你所能做的就是為你的退休帳戶做供款，然後留在僱主公司，直到資產完全被歸屬。你的僱主根據預先確定的百分比，為你的帳戶供款。有些僱主會作一比一的配對供款，這意味着你至少每拿一份其他薪水都把錢翻倍。當然很多都設有百分比上限，好像有些只配對最多5%。

投資翻倍

將錢倍翻最穩健方法是僱主配對，如果你的僱主沒有提供配對，就退而買入指數基金，讓時間幫你將資金滾大。另外，亦可保留一少部分現金在帳戶，以看有沒有突如其來的機會，但你平時必須做功課，對於具長期價值的股份作監察，到市場遇上波動時你才會懂得揀出可帶來豐厚回報的公司。

本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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