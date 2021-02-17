  • 21°C
香港時間 : 2021217日 (週三) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Thom Browne縮水西裝童裝版面世　媲美成人價過萬元的童裝極品

博客 17:28 2021/02/17

分享：

以設計男裝起家的美國時裝品牌Thom Browne，分店愈開愈多，一套剪裁如像縮水了般的灰色西裝成了認清品牌的不二法門，最近Thom Browne更剛剛推出童裝系列，穿父子裝拜年就最夠話題性。

Thom Browne首次推出童裝系列，設計上是成人服裝的縮小版。（圖片由品牌提供）

自2018年被意大利男裝王國Ermenegildo Zegna收購後，去年縱使面對疫情，但總收入仍與前年打平。

有見及此，母公司Zegna聲言今年將會計劃在全球為品牌開多15間專門店（現時有60間，香港就有3間），而且據知情人士透露，品牌年銷高達2億美元，可見Thom Browne好比一隻會生金蛋的雞，難怪2018年Ermenegildo Zegna願意花上巨額約40億港元收購品牌，證明Zegna家族眼光獨到。

品牌除了密鑼緊鼓準備開設專門店大展拳腳外，最近新鮮熱辣地推出了首個童裝系列。

和品牌的男裝一樣，要買童裝產品，灰色西裝是不二之選。（$8,200/圖片由品牌提供）

配合西裝推出的短褲。（$4,500/圖片由品牌提供）

粉紅色cardigans，袖間沿用了學院式的三間條子設計。（$6,600/圖片由品牌提供）

Button-down Oxford白恤衫有兩種剪裁和長度可供選擇。（$3,000-$3,200/圖片由品牌提供）

有趣的是這一次設計師Thom Browne不諱言童裝系列是成人服裝的「縮水版」，服裝由版形、剪裁到面料都幾乎一模一樣，當中包括灰色super 120s羊毛斜紋西裝、牛津紡button-down恤衫和袖間編織上白色3間條子的cardigans等，配合身上造型再腳踏brogues shoes，和一眾潮爸來個「父子look」上街就最搶眼不過。

正所謂「做戲做全套」，一身Thom Browne西裝，怎可以少了一雙有著點睛作用的皮鞋。（$4,600/圖片由品牌提供）

不過，一直以來，品牌的服裝在剪裁上都刻意地偏緊和窄，鞋履亦重量十足，如果放在小朋友身上說不定令他們叫苦連天，看來要解決這問題是最當前的急務。

產品查詢：2285 9002

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

由飛機師的戰衣到時尚項目　Bomber jacket進化史
2021/02/08
由飛機師的戰衣到時尚項目　Bomber jacket進化史
為男人而設的農曆新年限定　衫褲鞋襪一次過全數落齊
2021/02/03
為男人而設的農曆新年限定　衫褲鞋襪一次過全數落齊
Giorgio Armani護生由我做起　植樹扶貧遍及全世界
2021/01/27
Giorgio Armani護生由我做起　植樹扶貧遍及全世界

最新專欄文章 更多

Netflix《勝利號》 南韓首部太空片　宋仲基主演逾億港元科幻大製作
2021/02/10
Netflix《勝利號》 南韓首部太空片　宋仲基主演逾億港元科幻大製作
IWC x 平治開設全球首間HAUS概念店　成為會員可享多項禮遇
2021/02/10
IWC x 平治開設全球首間HAUS概念店　成為會員可享多項禮遇
由飛機師的戰衣到時尚項目　Bomber jacket進化史
2021/02/08
由飛機師的戰衣到時尚項目　Bomber jacket進化史
超強入門作　Ferrari Roma
2021/02/06
超強入門作　Ferrari Roma
Netflix電影《白老虎》狠批印度種姓制　要出頭不是從政就是犯罪？
2021/02/05
Netflix電影《白老虎》狠批印度種姓制　要出頭不是從政就是犯罪？
美國 鞋履 手袋 時裝服飾 時裝服飾種類

下一篇文章

【退休規劃】退休時應否一次過提取強積金？　拆解4大退休疑問
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【財富增值方法】超實用財富配置模式　學習水桶模式投資法
【財富增值方法】超實用財富配置模式　學習水桶模式投資法
博客 - 【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100%　剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密
【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100%　剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密
博客 - 【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
博客 - 【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？
【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？
博客 - 家長無煩惱　教子女處理利市貼士大公開
家長無煩惱　教子女處理利市貼士大公開
博客 - 【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股