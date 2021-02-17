Thom Browne縮水西裝童裝版面世　媲美成人價過萬元的童裝極品

以設計男裝起家的美國時裝品牌Thom Browne，分店愈開愈多，一套剪裁如像縮水了般的灰色西裝成了認清品牌的不二法門，最近Thom Browne更剛剛推出童裝系列，穿父子裝拜年就最夠話題性。

▲ Thom Browne首次推出童裝系列，設計上是成人服裝的縮小版。（圖片由品牌提供）

自2018年被意大利男裝王國Ermenegildo Zegna收購後，去年縱使面對疫情，但總收入仍與前年打平。

有見及此，母公司Zegna聲言今年將會計劃在全球為品牌開多15間專門店（現時有60間，香港就有3間），而且據知情人士透露，品牌年銷高達2億美元，可見Thom Browne好比一隻會生金蛋的雞，難怪2018年Ermenegildo Zegna願意花上巨額約40億港元收購品牌，證明Zegna家族眼光獨到。

品牌除了密鑼緊鼓準備開設專門店大展拳腳外，最近新鮮熱辣地推出了首個童裝系列。

▲ 和品牌的男裝一樣，要買童裝產品，灰色西裝是不二之選。（$8,200/圖片由品牌提供）

▲ 配合西裝推出的短褲。（$4,500/圖片由品牌提供）

▲ 粉紅色cardigans，袖間沿用了學院式的三間條子設計。（$6,600/圖片由品牌提供）

▲ Button-down Oxford白恤衫有兩種剪裁和長度可供選擇。（$3,000-$3,200/圖片由品牌提供）

有趣的是這一次設計師Thom Browne不諱言童裝系列是成人服裝的「縮水版」，服裝由版形、剪裁到面料都幾乎一模一樣，當中包括灰色super 120s羊毛斜紋西裝、牛津紡button-down恤衫和袖間編織上白色3間條子的cardigans等，配合身上造型再腳踏brogues shoes，和一眾潮爸來個「父子look」上街就最搶眼不過。

▲ 正所謂「做戲做全套」，一身Thom Browne西裝，怎可以少了一雙有著點睛作用的皮鞋。（$4,600/圖片由品牌提供）

不過，一直以來，品牌的服裝在剪裁上都刻意地偏緊和窄，鞋履亦重量十足，如果放在小朋友身上說不定令他們叫苦連天，看來要解決這問題是最當前的急務。

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