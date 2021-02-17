Thom Browne縮水西裝童裝版面世　媲美成人價過萬元的童裝極品

下一篇文章
【退休規劃】退休時應否一次過提取強積金？ 拆解4大退休疑問
以設計男裝起家的美國時裝品牌Thom Browne，分店愈開愈多，一套剪裁如像縮水了般的灰色西裝成了認清品牌的不二法門，最近Thom Browne更剛剛推出童裝系列，穿父子裝拜年就最夠話題性。
自2018年被意大利男裝王國Ermenegildo Zegna收購後，去年縱使面對疫情，但總收入仍與前年打平。
有見及此，母公司Zegna聲言今年將會計劃在全球為品牌開多15間專門店（現時有60間，香港就有3間），而且據知情人士透露，品牌年銷高達2億美元，可見Thom Browne好比一隻會生金蛋的雞，難怪2018年Ermenegildo Zegna願意花上巨額約40億港元收購品牌，證明Zegna家族眼光獨到。
品牌除了密鑼緊鼓準備開設專門店大展拳腳外，最近新鮮熱辣地推出了首個童裝系列。
有趣的是這一次設計師Thom Browne不諱言童裝系列是成人服裝的「縮水版」，服裝由版形、剪裁到面料都幾乎一模一樣，當中包括灰色super 120s羊毛斜紋西裝、牛津紡button-down恤衫和袖間編織上白色3間條子的cardigans等，配合身上造型再腳踏brogues shoes，和一眾潮爸來個「父子look」上街就最搶眼不過。
不過，一直以來，品牌的服裝在剪裁上都刻意地偏緊和窄，鞋履亦重量十足，如果放在小朋友身上說不定令他們叫苦連天，看來要解決這問題是最當前的急務。
產品查詢：2285 9002
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌