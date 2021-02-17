消委會測試便攜殺菌消毒器　6款若誤用或損害眼睛及皮膚

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消委會：內地置業需注意5大風險
自新冠肺炎爆發後，市場上出現不少紫外綫殺菌消毒器，這類紫外綫消毒器主要以短波紫外綫（UVC）對物件表面進行消毒，聲稱可為各種隨身物品如手機、手錶、耳機等進行消毒，更有部分產品更聲稱能瞬間殺滅細菌及病毒。消委會測試市面上8款便攜紫外綫殺菌消毒器，當中有逾6款的光生物安全程度達中至高危害級別，使用不當或會令人體皮膚或眼睛有不適反應，甚至是灼傷或損害。
抑制病毒感染力表現參差
消委會測試市面上8款便攜紫外綫殺菌消毒器，售價由220元至1,480元，包括4款同時具有無綫充電功能的消毒盒，及4款內置充電電池的手持式消毒裝置，測試項目涵蓋安全程度、殺菌及抑制病毒的效能。當中發現樣本的殺菌效能均達97%以上，惟抑制病毒感染力的效能則由大約15%至逾99.99%不等，表現極為懸殊。
測試結果顯示，在殺菌及抑制病毒的效能方面，有4款樣本對金黃葡萄球菌及克雷伯氏肺炎菌的平均殺滅率由97.52%至99.95%；而另外4款的樣本對付2種試驗細菌的平均殺滅率都達或逾99.9%，當中一款於在30分鐘的操作時間下，對付2種試驗細菌的平均殺菌率可逾99.99%。然而，樣本間抑制病毒活性的表現則十分參差，效能由最高可高於99.99%，而最低僅得15%。殺菌效能方面，只有4款樣本的殺菌率達或超過99.9％。在安全程度方面，有8款樣本中，有半數樣本的光生物安全風險屬高危害級別，皮膚及眼睛於短時間暴露在該等產品的紫外綫下，有機會引致灼傷或損害。
使用一般消毒方法更穩妥
另有2款屬中等危害級別，皮膚及眼睛若受產品的紫外綫照射，可能會造成眼痛、流淚或皮膚灼熱不適反應。消委會提醒這類便攜紫外綫殺菌消毒器只宜作為輔助消毒用途，消費者不應過分依賴其消毒能力，反之仍要保持日常個人及環境衞生，使用一般的消毒方法，例如用約75%的酒精或稀釋漂白水抹拭物件表面及罅隙，較全面及穩妥。
消費者使用紫外綫消毒殺菌器時，應注意以下事項：
責任編輯︰陳玉蓮
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欄名 : 生活理財