  • 24°C
香港時間 : 2021217日 (週三) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

如何提升對「投資群組」的免疫力

博客 13:01 2021/02/17

分享：

財神到！財神到！搵錢依正路！

牛年開始，祝大家心想事成，年年有餘！

相信跟筆者一樣，對點題的三句歌詞不會陌生，亦趁農曆年再哼一下，以正視聽！

早一陣子，再搗破多宗以「殺豬盤」手法的投資騙案。當中套路先動之以情，然後再引誘事主墮入所謂高回報的投資騙局。

在這之前，或平行時空地，亦出現不同形式的「投資群組」，以短時間，高回報作招徠。有見及此，監管機構亦在網頁及社交媒體出文，希望警惕大眾，在作投資前三思。

新春期間，各大電視台及社交媒體，紛紛都會請來知名的風水大師指點迷津。通常亦會為香港股市把把脈。道行高者，甚至可以指出甚麼月份宜買宜沽。筆者對術數一竅不通，不過希望在收到所謂理財貼士前，先反思一下「投機」與「投資」的分别。

老實講，投機與投資的分別難用一刀切手法去說明。投資／投機時間的長短，亦難以用年月日時分秒去區別。以至主流在香港談及投資二字，筆者都傾向覺得是在討論如果投機。

沒錯，在計算回報的方程式中，時間確實是一個重要的因素，所以會追求「搵快錢」的機會。可惜的是，這樣會往往忽略了那些「放長綫，釣大魚」的投資項目。

在此，筆者希望用一個例子給大家作參考，這就是大家熟悉的Apple Inc（美：AAPL)。在過去十年，如果乖乖的持有其公司股票，年化回報率達28.8%，即是你的投資以每年近三成的速度向上升，本金升幅超過10倍（見圖）。

圖片來源：netcials.com

引出這個例子，不是想彰顯蘋果公司的豐功偉績，而是想説明追求高回報是可行的，不過要記得在配方上要加入時間，讓投資可以藉複利效應繼續發酵。

有正確的長綫投資概念未必可以幫你搵到下一個蘋果，不過可以增強不被「投資群組」感染的免疫力。

再祝大家牛年得心應手，身體健康！

撰文 : 劉Sir 家庭理財教育學會

欄名 : 理財有fund

最新專欄文章 更多

博客 - 被動型基金　一味靠「死跟」？
2021/02/10
被動型基金　一味靠「死跟」？
博客 - 如何Fun享「無痛」理財？
2021/02/03
如何Fun享「無痛」理財？
金融騙案 港股 股票 香港

上一篇文章

【退休規劃】中產夫婦計劃20年後退休　「食息」退休大計怎部署？

下一篇文章

「沽空」、「沽出」分唔清？　最近美股熱話3個關鍵字你要知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
博客 - 【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
博客 - 家長無煩惱　教子女處理利市貼士大公開
家長無煩惱　教子女處理利市貼士大公開
博客 - 【財富增值方法】超實用財富配置模式　學習水桶模式投資法
【財富增值方法】超實用財富配置模式　學習水桶模式投資法
博客 - 【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100%　剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密
【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100%　剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密
博客 - 【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？
【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？