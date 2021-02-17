如何提升對「投資群組」的免疫力

財神到！財神到！搵錢依正路！

牛年開始，祝大家心想事成，年年有餘！

相信跟筆者一樣，對點題的三句歌詞不會陌生，亦趁農曆年再哼一下，以正視聽！

早一陣子，再搗破多宗以「殺豬盤」手法的投資騙案。當中套路先動之以情，然後再引誘事主墮入所謂高回報的投資騙局。

在這之前，或平行時空地，亦出現不同形式的「投資群組」，以短時間，高回報作招徠。有見及此，監管機構亦在網頁及社交媒體出文，希望警惕大眾，在作投資前三思。

新春期間，各大電視台及社交媒體，紛紛都會請來知名的風水大師指點迷津。通常亦會為香港股市把把脈。道行高者，甚至可以指出甚麼月份宜買宜沽。筆者對術數一竅不通，不過希望在收到所謂理財貼士前，先反思一下「投機」與「投資」的分别。

老實講，投機與投資的分別難用一刀切手法去說明。投資／投機時間的長短，亦難以用年月日時分秒去區別。以至主流在香港談及投資二字，筆者都傾向覺得是在討論如果投機。

沒錯，在計算回報的方程式中，時間確實是一個重要的因素，所以會追求「搵快錢」的機會。可惜的是，這樣會往往忽略了那些「放長綫，釣大魚」的投資項目。

在此，筆者希望用一個例子給大家作參考，這就是大家熟悉的Apple Inc（美：AAPL)。在過去十年，如果乖乖的持有其公司股票，年化回報率達28.8%，即是你的投資以每年近三成的速度向上升，本金升幅超過10倍（見圖）。

▲ 圖片來源：netcials.com

引出這個例子，不是想彰顯蘋果公司的豐功偉績，而是想説明追求高回報是可行的，不過要記得在配方上要加入時間，讓投資可以藉複利效應繼續發酵。

有正確的長綫投資概念未必可以幫你搵到下一個蘋果，不過可以增強不被「投資群組」感染的免疫力。

再祝大家牛年得心應手，身體健康！