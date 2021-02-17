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消委會：內地置業需注意5大風險

精明理財 18:02 2021/02/17

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消委會：內地置業需注意5大風險

近年內地發展迅速，不少港人看好內地樓市前景，紛紛北上投資內地房地產。然而，香港與內地法制大不同，消委會就提醒港人在內地置業要注意下列5大風險。

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1. 「五證」「兩書」不可少

消委會指出，港人在內地置業時，除了要了解當地的法例外，要求房地產開發商和銷售商在銷售商品房時提供「五證」及交樓時提供「兩書」，並確保開發商和銷售商分別持有有效的《商品房外銷許可證》和營業執照。

「五證」包括國有土地使用證、建設工程用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建築工程施工許可證以及商品房銷售許可證；「兩書」則指商品房質量保證書和商品舫使用說明書。

2. 實地視察　留意合約

消委會提醒，買家最好親身到物業地盤實地視察，以免被銷售人員的資料及廣告內容誤導。

3. 付款收樓要小心

消委會提醒，支付房款時，置業人士應將款項存入商品房預售許可證上公布的監控帳戶，並領取發票和保留有效轉帳憑證。

另外，消委會指出，買家收樓時如發現問題，可根據房屋保修條例要求開發商跟進。

4. 「售後返租」風險高

「售後返租」意指買家在購買內地商舖或酒店式物業後，由開發商或其關聯公司與業主簽訂協議，承諾在指定年期內向買家提供一定租金回報。

消委會解釋，由於內地法例規定開發商不可直接與買家簽訂返租協議，開發商或會透過其關聯公司與業主簽訂合約，這些公司的規模及註冊資本相對較低，或影響日後履行返租協議的能力。

5. 認清「劏舖」風險

另外，消委會指出，內地近年流行把大面積的商場分割成多個細舖出售，籲買家要留意風險，例如若劏舖商場是落成已久的物業，則土地使用權的剩餘年期較短；如劏舖商場屬二手物業，則不受一手物業買賣的法規監管等。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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