  • 24°C
香港時間 : 2021217日 (週三) 15:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【延期年金】消委會：QDAP內部回報率差異大　5年繳付期最低0.01%最高3.33%

理財規劃 15:12 2021/02/17

分享：

為鼓勵市民及早為退休作準備，政府於2019年推出「合資格延期年金保單」（QDAP），讓投保人享有稅務優惠。扣稅年金雖然吸引，惟消委會發現，市面上年金計劃的內部回報率（IRR）有明顯差異，回報受保費繳付年期、累積期、保費繳付方式及年金期長短等因素影響。消委會呼籲投保人應按個人情況要求保險公司報價，並貨比三家，再選擇最合適的計劃。

【為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？：按此

保證內部回報率差異大  

消委會研究包括18間保險公司共23個延期年金計劃，發現不同計劃的保證內部回報率差異頗大，比較提供5年保費繳付年期的計劃，保證內部回報率由最低0.01%至最高3.33%；10年保費繳付年期的計劃所提供的保證內部回報率，則介乎0.24%至2.9%。

消費會發現，即使保費繳付年期、累積期及年金期相同，不同計劃可提供的保證內部回報率仍有一定差異。以3個保證內部回報率介乎1.98%至3%的計劃為例，假設一名45歲非吸煙的男性受保人，以5年保費繳付期、每年繳付保費約4萬元及於60歲開始領取年金30年，全期保證入息總額介乎297,000元至363,600元，相差22%。

【「退休三寶」加長生津　自製長糧每月收約3萬退休金：按此

保證回報受各因素影響

即使同一計劃，消費者所選的保費繳付年期、累積期及年金期長短、繳付方式等，都會影響最終保證內部回報率。

消費會檢視中的一個保費繳付年期為5年，保證內部回報率達3.33%的計劃為例，該計劃的累積期為10年、以美元結算並以年繳方式支付保費。若累積期減半至5年，保證內部回報率便會下降至3.17%；若改為月繳保費或港元結算，保證內部回報率則分別下降至3.09%及3.16%。檢視的另一個計劃的保費繳付年期提供5年及10年的選項，在累積期及年金期設定相同下，繳付期5年計劃，相對保證內部回報率較10年的計劃高0.1%。

可延長保費寬限期或設失業保障

投保人若遇上經濟困難，暫時未能支付保費，當中11個合資格延期年金計劃可提供延長保費寬限期或失業保障等，保單持有人於指定期限內暫緩繳付保費，亦可避免保障受影響。

以失業保障為例，假如保單持有人在65歲之前連續失業超過指定時限，可向保險公司申請延繳保費，寛限期由一般為保費到期日起計1個月，延長至1年，期間受保人仍可獲得保障。

消費會指，即使合資格延期年金保費可扣稅，惟消費者應因應個人情況要求保險公司報價，並貨比三家，不要單憑產品小册子的內部回報率作出決定。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝

滙聚財金專家精闢見解　助你把握投資機遇 | 立即免費下載收看【按此

欄名 : 退休理財

相關文章

【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
2021/01/15
【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
【退休規劃】月入28萬中產　以物業製退休現金流有何不妥？
2021/01/06
【退休規劃】月入28萬中產　以物業製退休現金流有何不妥？
【收息之選】低息環境持續　專家薦5大收息工具可吼（附收息股推介）
2021/01/12
【收息之選】低息環境持續　專家薦5大收息工具可吼（附收息股推介）
【自製長糧】「退休三寶」加長生津　自製長糧每月收約3萬退休金
2021/02/05
【自製長糧】「退休三寶」加長生津　自製長糧每月收約3萬退休金
【扣稅三寶】如何透過可扣稅年金　每年慳稅一萬？
2021/02/06
【扣稅三寶】如何透過可扣稅年金　每年慳稅一萬？

最新專欄文章 更多

【退休規劃】31歲擁310萬望提早退休　專家：技術上可行　需留意不確定性
2021/02/16
【退休規劃】31歲擁310萬望提早退休　專家：技術上可行　需留意不確定性
【財務自由】提早退休遲早會後悔？過來人反駁提早退休4大質疑
2021/02/11
【財務自由】提早退休遲早會後悔？過來人反駁提早退休4大質疑
【扣稅三寶】如何透過可扣稅年金　每年慳稅一萬？
2021/02/06
【扣稅三寶】如何透過可扣稅年金　每年慳稅一萬？
【自製長糧】「退休三寶」加長生津　自製長糧每月收約3萬退休金
2021/02/05
【自製長糧】「退休三寶」加長生津　自製長糧每月收約3萬退休金
【疫市投資】30多歲成百萬富翁兼提早退休 分享經濟衰退下3大投資致富心得
2021/02/03
【疫市投資】30多歲成百萬富翁兼提早退休 分享經濟衰退下3大投資致富心得
年金 退休 消委會 港元 美元 延期年金

下一篇文章

【退休規劃】31歲擁310萬望提早退休　專家：技術上可行　需留意不確定性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【免費核酸檢測】普通科門診今起免費派發樣本瓶　 如何自行收集深喉唾液樣本　1分鐘短片學懂【附22間名單地址】
【免費核酸檢測】普通科門診今起免費派發樣本瓶　 如何自行收集深喉唾液樣本　1分鐘短片學懂【附22間名單地址】
理財StarTalk - 曾遇麻煩租客不敢再放租　呂珊不愛股票愛磚頭
曾遇麻煩租客不敢再放租　呂珊不愛股票愛磚頭
【自製長糧】「退休三寶」加長生津　自製長糧每月收約3萬退休金
【自製長糧】「退休三寶」加長生津　自製長糧每月收約3萬退休金
理財StarTalk - 鄭中基強尼理財概念不謀而合　鄭中基：聽老婆話會發達
鄭中基強尼理財概念不謀而合　鄭中基：聽老婆話會發達
【MPF】2020年10大最佳表現強積金基金排名榜　最強一隻逾5成回報（附基金表現）
【MPF】2020年10大最佳表現強積金基金排名榜　最強一隻逾5成回報（附基金表現）
【強積金對沖】遣散費、長期服務金可用MPF支付？ 認識強積金對沖機制
【強積金對沖】遣散費、長期服務金可用MPF支付？ 認識強積金對沖機制