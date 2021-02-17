【延期年金】消委會：QDAP內部回報率差異大　5年繳付期最低0.01%最高3.33%

為鼓勵市民及早為退休作準備，政府於2019年推出「合資格延期年金保單」（QDAP），讓投保人享有稅務優惠。扣稅年金雖然吸引，惟消委會發現，市面上年金計劃的內部回報率（IRR）有明顯差異，回報受保費繳付年期、累積期、保費繳付方式及年金期長短等因素影響。消委會呼籲投保人應按個人情況要求保險公司報價，並貨比三家，再選擇最合適的計劃。

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保證內部回報率差異大

消委會研究包括18間保險公司共23個延期年金計劃，發現不同計劃的保證內部回報率差異頗大，比較提供5年保費繳付年期的計劃，保證內部回報率由最低0.01%至最高3.33%；10年保費繳付年期的計劃所提供的保證內部回報率，則介乎0.24%至2.9%。

消費會發現，即使保費繳付年期、累積期及年金期相同，不同計劃可提供的保證內部回報率仍有一定差異。以3個保證內部回報率介乎1.98%至3%的計劃為例，假設一名45歲非吸煙的男性受保人，以5年保費繳付期、每年繳付保費約4萬元及於60歲開始領取年金30年，全期保證入息總額介乎297,000元至363,600元，相差22%。

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保證回報受各因素影響

即使同一計劃，消費者所選的保費繳付年期、累積期及年金期長短、繳付方式等，都會影響最終保證內部回報率。

消費會檢視中的一個保費繳付年期為5年，保證內部回報率達3.33%的計劃為例，該計劃的累積期為10年、以美元結算並以年繳方式支付保費。若累積期減半至5年，保證內部回報率便會下降至3.17%；若改為月繳保費或港元結算，保證內部回報率則分別下降至3.09%及3.16%。檢視的另一個計劃的保費繳付年期提供5年及10年的選項，在累積期及年金期設定相同下，繳付期5年計劃，相對保證內部回報率較10年的計劃高0.1%。

可延長保費寬限期或設失業保障

投保人若遇上經濟困難，暫時未能支付保費，當中11個合資格延期年金計劃可提供延長保費寬限期或失業保障等，保單持有人於指定期限內暫緩繳付保費，亦可避免保障受影響。

以失業保障為例，假如保單持有人在65歲之前連續失業超過指定時限，可向保險公司申請延繳保費，寛限期由一般為保費到期日起計1個月，延長至1年，期間受保人仍可獲得保障。

消費會指，即使合資格延期年金保費可扣稅，惟消費者應因應個人情況要求保險公司報價，並貨比三家，不要單憑產品小册子的內部回報率作出決定。

責任編輯：李瑩

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