▲ 【退休規劃】中產夫婦計劃20年後退休 「食息」退休大計怎部署？

任職私人企業財務經理的Andy，具豐富的理財知識，平時會利用坊間理財教育網站提供的計算機估計退休需要，亦懂得運用Excel來設定計算公式，規劃退休理財。Andy期望60歲退休，屆時想運用手上資產製造利息收益應付生活費，今次他聯絡我幫忙，原來是他擔心自己的計算會否過度樂觀，所以找我引證。

【31歲擁310萬望提早退休 專家：技術上可行 需留意不確定性：按此】

【背景】

年齡：41歲

職業：私人企業財務經理

家庭：已婚

【每月收支】

平均每月收入：3.8萬

家庭及個人開支：（1萬）

按揭：（1.5萬）

月供股票：（1萬）

強積金供款：（1,500）

每月盈餘：1,500

【現有資產】

港元存款：2.5萬

強積金累算權益：70萬

股票：85萬

自住物業：650萬

未償還按揭：（58萬）

總資產：749.5萬

退休月領2萬股息可能嗎？

Andy渴望60歲退休之時，在不扣除本金下，靠收股息每月有2萬元被動收入。我先用最簡單例子和他計一次，現時他手上有兩種資產，分別是MPF及月供股票，強積金已累積了70萬元，僱主及僱員月供共3,000元。股票資產則有80萬元，月供股票每月供1萬元。

不計任何回報，純粹累積本金，目前到60歲共20年時間計，股票將累積到325萬元，MPF將累積到142萬元，資產總值為467萬元，假如60歲退休的每月生活費為2萬元，這個467萬元的組合要達到年回報5.15厘，才可每年產生24萬元利息，以提供每月2萬元生活費。

如果Andy現時的MPF及股票投資，在未來20年每年回報能夠做到3.5厘，到60歲時便能夠累積到739萬元，假如到時能夠達到派發收益率3.25厘，已能夠達到Andy期望月入2萬元的目標。

【52歲單身漢月入3萬仍透支 8年內可達財務自由嗎？：按此】

每年回報3.5厘是否難以達到呢？這視乎Andy目標持有的組合而定，例如盈富基金 （02800） 現時息率約3厘，還有藍籌股息達6厘，當然只投資港股風險一定較高，故提議以組合形式達成派息組合，可包括基金、年金及儲蓄保險等。

由目前到60歲退休前，應着重累積，不需要派發收益，到開始退休時才開始提取收益作生活費。例如儲蓄在年金及保險中，累積20年後不提取的話，仍然可以繼續滾存生息，同時用作建立應急儲備。

應考慮自身承擔風險能力

保險保障方面，Andy有人壽及預支危疾保障80萬港元，但他抱怨已經供了十年，仍未能追到保費總支出。其實，他的想法並不正確，因為人壽及危疾的用途是管理因早逝及嚴重疾病導致失去賺取錢能力的風險，主要不是為累積財富而安排，保費主要不是用作儲蓄，未能夠在10年回本是理所當然的。

另外，Andy除了團體福利以外便沒有額外安排住院保險，但是退休後便會失去團體保障。這是很多人擔心的問題，所以他現在要考慮的方案，是好好把握近年推出的扣稅理財產品，尤其是Andy需要支付的最高累進稅率是10%。若他考慮購買自願醫保，可協助減少家庭整體支出，同時間更重要是能夠達到保障的需要。

了解到Andy「識計數」，所以引導他評估買私人醫療保險時，應比較團體福利和私人保障的範圍。公司醫療保障一般受職級及預算影響，一般職位員工的保障亦不夠全面。說到底，買保險是求安心，怎樣才買得安心人言人殊，保費支出多少要視乎他的風險承擔能力有多少，儲蓄愈多資源愈多，自然可承擔風險愈大。不過，他只有不足200萬元的可投資資產，故需有足夠保險確保未來20年都不會因疾病而影響退休儲蓄。

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【原文刊於第692期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。