深圳二手樓限價又關香港事？

香港人經常埋怨樓價太貴，其實以大中華角度看，不少城市的樓價升幅及樓價負擔指數已超逾香港。一河之隔的深圳去年樓價升幅近15%，部分新盤折算港元呎價也近2萬元。但升幅太快也引致官方出招調控，結果在二手樓市祭出一招「官方參考價」。官方出招，聲勢凌厲，但長遠卻未必有用。

近日深圳「二手住宅參考價」出台，官方公報全市各地二手樓的參考價，報價較之前二手成交價平均打7折。據信官方出招，目標在限制銀行貸款。名義上銀行仍會為二手樓提供7成按揭，但未來按揭估價如要跟隨官方參考價，實際上買家取得的按揭金額便大減至樓價5成左右，最終達到減少現金流入樓市的目標。

料只影響成交量 難扭樓價升

過去同類措施只限制一手樓的定價，政府對二手樓成交價本來無限制。但限一手價不限二手價的結果，就是二手成交價升幅更甚。現時官方推出二手參考價，看來甚為高明：既沒有直接限制二手樓的自由買賣，但卻可望限制買家取得樓按的金額，直接壓抑需求。但參考香港的經驗，有關措施未必有用。

2009年起，香港金管局開始下調按揭成數，在2015年，將標準按揭成數壓低至6成。再配合政府眾多的印花稅，結果只是令成交量下跌，但樓價仍是節節高升。畢竟在大環境（供應不足、熱錢充斥、利息低企）利好樓價的情況下，官方各種限制措施的效果都大受限制。

即使是深圳本身的經驗，多年前一手樓已有限價安排，但限制最多也只是令一手升幅不及二手，未見扭轉大市趨勢；今次深圳的二手參考價，估計也只會影響成交量，但難改樓價上升的局面。

不排除部分資金轉投港樓市

由香港角度看，深圳出招遏抑樓市，會否影響香港，也值得留意。深圳銀行如無意外，會跟隨官方以市價7折作為二手樓估價，再計算7成按揭，即實際按揭成數約為市值5成，與外來買家購買香港物業的按揭成數接近（「自用」為4至5成））。比較之下，對內地買家來說，香港樓的一個「相對缺點」消失。

在另一方面，香港現時樓按利率只約1.5厘，遠較深圳一般按揭利率5.6厘為低。雖然印花稅支出仍然偏高，但不排除在深圳遏抑樓市之後，部分看好大灣區概念的內地資金，會轉投香港的樓市。