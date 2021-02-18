信和3大商場推「睇戲食飯」優惠　消費滿300元即送30元S現金券

政府宣布將放寬防疫措施，食肆可提供晚市堂食、戲院亦可恢復營業。信和旗下3大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地即日起推出優惠，於食肆或戲院消費滿300元即可獲30元S現金券。

戲院及食肆由2月18日起重開，在重新開放後的兩星期內，只要成為信和集團的「S⁺ REWARDS」會員，並於屯門市廣場、奧海城及荃新天地內，以電子貨幣於食肆及戲院即日消費滿300元，即可於該商場禮賓處免費換領30元S現金券。每日名額有限，先到先得，換完即止。S現金券均適用於信和集團4大商場，有效期則至3月31日。

另外，由即日起至2月24日，信和旗下4大商場（屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城）更會有「安心出行」額外賞活動，S⁺ REWARDS會員只要成功下載「安心出行」流動應用程式，並到4商場內掃描場所二維碼，即可到商場禮賓處出示該出行記錄，免費換領20元S現金券。惟每位會員於推廣期內只限換領S現金券一張，名額有限，先到先得，送完即止。

撰文：hket小編

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