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「沽空」、「沽出」分唔清？　最近美股熱話3個關鍵字你要知

博客 12:16 2021/02/17

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「沽空」、「沽出」分唔清？ 最近美股熱話3個關鍵字你要知

最近在美股市場發生的「散戶鬥大鱷」事件全球矚目，在新聞和討論區中成為了「洗版」話題。其中有一些關鍵字經常出現，下文將為大家詳細解釋這些關鍵字的意思和相關股票交易知識。

沽空（Short Sell）

「沽空」是投資者預期股票價格下跌並從中獲利的方法，具體操作是在券商開立沽空戶口，存入指定保證金作抵押向券商借入某隻股票後賣出套現，待股票價格下跌後再重新買入該股票歸還，從中賺取差價。不過，如果目標股票的股價不跌反升，便會造成虧損。由於沽空操作有機會造成超過投入資金的額外虧損並涉及借貸，更需要支付利息，因此投資者在進行沽空操作時需平衡風險。

另外，很多人初接觸股票時也分不清「沽空」和「沽出」有何分別。「沽出」是單純指投資者賣出所持有的股票。

逼空（Short Squeeze，即挾淡倉

「逼空」於香港市場常稱為「挾淡倉」。是指當投資者看淡某股份前景，借貨沽空該股份趁股價下挫獲利，但沽空方沽空股票後股價不跌反而不斷上漲，使得沽空方無法在比自己賣出價低的價位補入股票，只能在高位追漲，從而進一步推高股價，令損失擴大。

對冲基金（Hedge Fund）

對冲基金是以盈利為目的之金融基金，多數以私募形式向高資產淨值富豪集資，資產管理規模龐大而且投資的資產種類廣泛。然而，對冲基金的最經典的其中一種投資策略正是「沽空」。

由於沽空涉及高風險，因此即使是由專業基金管理團隊管理的對冲基金，有時也會失手被「挾」。然而，當對冲基金投資失利造成虧損時，它們將會被逼出售其持有的其他資產抵債。由對冲基金的資產龐大，當它們拋售資產時往往會造成資產價格波動，拖累大市表現。

 

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撰文 : SoFi Hong Kong

欄名 : SoFi HK投資學堂

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