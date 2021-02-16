▲ 【退休規劃】31歲擁310萬望提早退休 專家：技術上可行 需留意不確定性

香港工時長、工作壓力大，不少人渴望提早退休。有網民指最近失業，短期內亦不能工作，故考慮提早退休。該網民現時31歲，擁310萬現金，每月支出6,000元，並持有一個市值890萬出租物業，希望研究提早退休的可能性。

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年齡：31歲

家庭狀況：單身、與家人同住

每月支出：（6,000元）

現金：310萬元

按揭：（404萬元）

儲備保險支出：每年13,470元

有網民在討論區以「31歲提早退休」為題發文，指自己現時失業，每月開支6,000元，擁310萬元現金，另有一個市值890萬出租物業。雖然尚餘28年按揭，惟現時租金收入已足夠應付每月按揭還款額。事主亦有購買儲備保險，預計55歲時提取時，現金價值達67萬元。此外，他亦有購買自願醫保靈活計劃，並打算將資產買入低風險回報產品，而年回報為1.5%。當事主59歲時即完成供樓，屆時可獲租金，並將計劃轉做逆按揭，獲取收入。

【網民意見】

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認可理財策劃師林昶恆（Alvin）表示，若單純以數字計算，事主的資產是足夠提早退休。考慮退休問題時，不少人最擔心健康問題，若不幸患病，需要大額支出。而林昶恆指，事主有300萬現金，應該都足以應付意外支出。而事主與家人同住，毋須擔心住屋問題，故現在看來提早退休是沒有問題的。

不過，林昶恆指退休後的不確定性才是最大風險，如日後是否需要照顧家人、樓宇維修費用等，事主需要考慮自己有沒有多餘資金放在這些地方上。如果他可以解決這些問題，風險就會降低。

最大挑戰為心理及社交因素

另外，林昶恆提到退休需要考慮4大因素，分別是財政、身體、心理以及社交。他指出，40歲前退休的人士財政充裕、有足夠的醫療保障，但最大的挑戰是心理及社交因素。

就心理因素方面，他分享之前遇到的個案，有個案50歲退休都會擔心別人的看法，不知道別人如何看待自己。至於社交因素方面，亦要考慮身邊有沒有人和他一起退休。而事主31歲仍未結婚，身邊只有朋友及父母，相信身邊大部分朋友仍在工作中，未能與事主一起消磨時間。即使父母已屆退休，與事主亦有代溝，很難一起出外玩樂，會影響事主的社交生活。

記者：曹佩鈞

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