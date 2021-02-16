【牛年2021】轉贈心意免浪費　賀年用品回收點一覽

農曆新年假期結束，新年期間親友之間互相送禮兼派利是，少不免製造了一堆多餘物資，若不想造成浪費，也可將過多的賀年用品轉贈給別人或送去回收。以下整理了各機構的回收計劃，部分機構在多區設立回收點，方便市民。新一年養成環保好習慣，拒做大嘥鬼！

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綠領行動「利是封回收重用大行動」

慈善環保組織「綠領行動」每年都會舉行利市封回收重用行動，今年已是連續第12年舉辦。今年「綠領行動」繼續在全港設置多個回收點，收集後會經社福機構的工場分類處理，供明年派發。有關利市回收點將會在2月18日（周四）在綠領行動 MeWe專頁公布。

環保署「桃花回收計劃」

為鼓勵回收及循環再造園林棄置物，環境保護署於今年農曆新年假期後，透過承辦商在指定地點回收桃花，並將當中合適的桃花循環再造成不同有用物料，轉廢為材。市民更可在回收桃花的同時參加《綠綠賞（電子）積分計劃》，日後可憑積分卡在提交回收物品時賺取電子積分以兌換禮品。有關桃花回收計劃安排如下：

收集日期：2月20至27日

收集地點：位於屯門環保園的中央收集站及52個分布全港的地區收集站（包括37個垃圾收集站、6個離島廢物轉運設施及9個回收環保站），詳情可參閱環保署網站。

市民可於開放時間內將桃花運往上述中央收集站或地區收集站回收，而工商機構則只可將桃花直接運往中央收集站回收。如市民及工商機構於收集日期前或2月28日至3月6日期間需要回收桃花，請先致電5743 9221與環保署承辦商預約時間，以運送桃花到中央收集站。

長春社「糧善賀年食品回收計劃」

有剩餘的賀年食品，可以捐到長春社「2021糧善賀年食品回收計劃」，轉贈予區內的基層家庭及不同社區機構，分享節日的心意。回收食物種類包括賀年糕點、零食、餅乾、麵禮盒、生果、蔬果籃、食物換領券。所捐出的食物需符合以下要求︰

未開封、包裝完整、質素良好

未過最佳食用日期

大批量捐贈請先致電確認

日期：即日起至3月5日，逢星期一、三、五及六 （公眾假期除外）

時間：下午2時至晚上9時

地點：荃灣梨木樹邨2座11號舖「糧善關愛坊」

查詢：5541 1701／frrc@cahk.org.hk

回收計劃詳情

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食德好「傳心盒意回收站」

食物回收組織「食德好」今年續辦賀年食品回收，全港18區的商場及商廈設置「傳心盒意回收站」收集新年後未開封的禮盒、糧油乾貨及超市禮券，所回收的食品經點算後，將會全數轉贈至有需要家庭。3個食德好中心將於2月22日（初十一）啟市，亦歡迎市民直接將捐贈物品攜至中心。

需要注意，回收的賀年食品要未開封，而且最佳食用日期需於4月30日後。

活動日期：即日起至3月31日

地點：請參閱以下海報

回收計劃詳情

責任編輯：李瑩

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